İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi

Sedat Peker görüntülendi videoların yayınlanması üzerine ünlü camiasından tepkiler geldi. Peker ile fotoğrafları olan ünlü isimler fotoğraf kaldırarak tepkilerini gösterdi. Fakat Peker ile yakın arkadaş olan İsmail Türüt fotoğrafları kaldırmadı tam tersine destek verdi. Yurt dışına çıkan Peker oradan yaptığı paylaşımlar konu olmaya devam ediyor. ünlü isimler tek tek Peker’i silmeye başladı.

İsmail Türüt’ün tavrı net

Arkadaşlıkları ile bilinen ikili arasına kimsenin girmesine izin vermedi. Türüt, Peker için şarkı yazdığı da aralarındaki bağı anlattı. İsmail Türüt çıkan haberlere kulak asmayarak Peker ile fotoğraflarını silmeden devam etti . 2018 yılında paylaşılan fotoğrafa ‘’Benim güzel dostum Sedat Peker. Hem maziyi yad ettik, hem de hasret giderdik. Sevdiklerinle beraber, sağlıklı çok yaşa koca Reis ‘’ diyerek not düşmüştü. Türüt’ün Peker sevgisi her hainden belli oluyor.

Peker'e yazılan "Adam var" isimli şarkının sözleri ise şu şekilde:

"Adam var dünyasında yüksek dağlar yaratmış

kimisi yarı yola gelmeden havlu atmış

adam var göstermelik gürlemese de eser

adam var adam gibi harbiden racon keser

genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar

adam var iki yüzlü utanmaz bukalemun

haysiyet fukarası yüz karası alemin

adam var menfaate satar öz kardeşini

adam var arkadaşa kurban eder başını

genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar

adam var fitne fesat ama ön safta durur

belli etmez izini kaypak zeminde yürür

adam var harcıalem adam var kalburüstü

bir adam tanıyorum dikilmelidir büstü

genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar

adam var alnın açık git otur sofasına

boyun eğmeyen gördüm Allah'tan başkasına

adamlık şahsiyettir fazlası meziyettir

toplumda reis olmak büyük mesuliyettir

bir adam tanıyorum gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar."