İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi

Sedat Peker görüntülendi videoların yayınlanması üzerine ünlü camiasından tepkiler geldi. Peker ile fotoğrafları olan ünlü isimler fotoğraf kaldırarak tepkilerini gösterdi. Fakat Peker ile yakın arkadaş olan İsmail Türüt fotoğrafları kaldırmadı tam tersine destek verdi. Yurt dışına çıkan Peker oradan yaptığı paylaşımlar konu olmaya devam ediyor. ünlü isimler tek tek Peker’i silmeye başladı.
İsmail Türüt’ün tavrı net
Arkadaşlıkları ile bilinen ikili arasına kimsenin girmesine izin vermedi. Türüt, Peker için şarkı yazdığı da aralarındaki bağı anlattı. İsmail Türüt çıkan haberlere kulak asmayarak Peker ile fotoğraflarını silmeden devam etti . 2018 yılında paylaşılan fotoğrafa ‘’Benim güzel dostum Sedat Peker. Hem maziyi yad ettik, hem de hasret giderdik. Sevdiklerinle beraber, sağlıklı çok yaşa koca Reis ‘’ diyerek not düşmüştü. Türüt’ün Peker sevgisi her hainden belli oluyor.
Peker'e yazılan "Adam var" isimli şarkının sözleri ise şu şekilde:
"Adam var dünyasında yüksek dağlar yaratmış
kimisi yarı yola gelmeden havlu atmış
adam var göstermelik gürlemese de eser
adam var adam gibi harbiden racon keser
genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar
adam var iki yüzlü utanmaz bukalemun
haysiyet fukarası yüz karası alemin
adam var menfaate satar öz kardeşini
adam var arkadaşa kurban eder başını
reise gösterilir ancak böyle itibar
adam var fitne fesat ama ön safta durur
belli etmez izini kaypak zeminde yürür
adam var harcıalem adam var kalburüstü
bir adam tanıyorum dikilmelidir büstü
genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar
adam var alnın açık git otur sofasına
boyun eğmeyen gördüm Allah'tan başkasına
adamlık şahsiyettir fazlası meziyettir
toplumda reis olmak büyük mesuliyettir
bir adam tanıyorum gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar."