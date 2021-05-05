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İsmail Çataklı'dan Alparslan Kuytul açıklaması

Alparslan Kuytul tarafından kurulan Furkan Vakfı üyeleri Gaziantep’te camilerde itikafa girdi. Bunun üzerine polis ekipleri Furkan Vakfı üyelerine operasyon düzenledi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı, Alparslan Kuytul ile ilgili açıklama yaptı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:23
İsmail Çataklı'dan Alparslan Kuytul açıklaması
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Furkan Vakfı üyeleri dün gece saatlerinde camilerde itikafa girmeye başladı. Ramazan Ayı’nın son on gününde yapılan itikaf ibadeti her yıl Ramazan ayı geldiğinde yapılmaktadır. Ancak tam kapanma döneminde bulun olduğu için itikafa girmek yasaklandı. Furkan Vakfı üyeleri camilerin itikafa kapalı olmadığını ve itikafa gireceklerini söyledi. Bunun üzerine camilerde arama yapan polis ekipleri Gaziantep’te birçok camide Furkan Vakfı üyelerine müdahalede bulundu.

Dün akşam bir camide itikafa giren Alparslan Kuytul, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Konuyla ilgili içişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı Alparslan Kuytul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı, Alparslan Kuytul dini istismar ettiğini ve 15 Temmuz’un üstünü kapatmaya çalışan biri olduğunu söyledi. Mübarek ramazan gününde provakasyon yapmaya çalıştığını söyledi. Polis ekiplerinin hızlı bir şekilde bu provokasyona müdahale ettiğini ifade etti.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:23
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Anahtar Kelimeler:
Ismail çataklıAlparslan Kuytul
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