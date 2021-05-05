İsmail Çataklı'dan Alparslan Kuytul açıklaması

Dün akşam bir camide itikafa giren Alparslan Kuytul, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Konuyla ilgili içişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı Alparslan Kuytul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı, Alparslan Kuytul dini istismar ettiğini ve 15 Temmuz’un üstünü kapatmaya çalışan biri olduğunu söyledi. Mübarek ramazan gününde provakasyon yapmaya çalıştığını söyledi. Polis ekiplerinin hızlı bir şekilde bu provokasyona müdahale ettiğini ifade etti.
Son Güncelleme: 05.05.2021 09:23