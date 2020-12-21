İŞKUR, KPSS şartı olmadan 4.000 - 4.500 TL maaşla personel alacak!

İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre pek çok ilde KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapılacağı duyuruldu. Belediyeler, belediyelere bağlı kurumlar ve şirketlere yapılacak alımlar ise pek çok vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı.

İŞKUR tarafından açılan iş ilanları belediyeler, belediyeye bağlı şirketler ve kamu kurumlarında yapılacaktır. Belirli aralıklarda kurum dışı işçi alım ilanlarını aktif eden İŞKUR bu iş ilanlarını da kurum dışı olarak açtı ve şartlar İŞKUR sitesi üzerinden duyuruldu. 4.000 – 4.5000 TL maaşlar işe alınması beklenen vatandaşlar ise araştırmalarına hız verdi.

İŞKUR 4.000 – 4.500 TL maaşla işe alım yapacak

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından personel alımı 20.12.2020

Sakarya Geyve Belediyesi zabıta memuru alım ilanı 25.12.2020

Çorum Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere memur alımı 08.01.2021

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından memur alımı 25.12.2020

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itfaiye eri alımı 03.01.2021

Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş sınavı 29.01.2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021

Muş Uzgörür Belediyesi memur alım ilanı 05.02.2021

Siirt Tillo Belediyesi memur alım ilanı 22.01.2021

Sivas Hafik Belediyesi memur alım ilanı 08.01.2021

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı alım ilanı 29.12.2020

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alım ilanı 20.01.2021

YSK Seçim Uzman Yardımcılığı sınav ilanı 23.12.2020

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından zabıta memuru alımı 10.01.2021

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden personel alım ilanı 31.12.2020

İŞKUR’un alacağı kamu işçileri

KPSS şartsız alınması beklenen personel alımları için yayınlana kılavuzda;

Büro memuru

Güvenlik görevlisi

Büro işçisi

Sekreter

Öğretmen

Mühendis

Teknik personel

Şoför

Sanat tarihçisi

Arkeolog

Mimar,

Laborant

Uzman personel

Beden işçisi

Temizlik personeli

Danışma memuru

İŞKUR başvuru şartları nelerdir?

Alanlarında alım yapılacağı belirtildi.

İş ilanlarına başvuru yapacak adayların;

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Şartlarını sağlıyor olması gerekir.