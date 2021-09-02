İŞKUR, Eylül ayı personel alım ilanlarını yayınladı: En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınıyor..

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi intenet sitesinden yayınladığı ilanlarda Eylül ayı personel alımlarının da detayları belli oldu. Açık İş Pozisyonları bölümünde yer alan ilanlarda Eylül ayında yeni ilanlar bulunuyor.

Son yayınlanan ilanda ise en az ilkokul mezunu olan 1.720 memur ve işçi kadrosunda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartlarının da yer aldığı ilanda 2021 yılının Eylül ayı için KPSS 60 puan ve KPSS şartı olmayan toplamda 1.720 kişilik memur ve işçi personel alımının detayları yer alıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını İŞKUR intenet sitesinden online olarak yapabilirler. İŞKUR'un 'https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx' adresine giriş yapılarak açılan sayfada ilgili ilanlara ulaşılabilir. İlgili meslek bölümüne ulaşmak için de "CTRL+F" kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

İlanda alım yapacak olan yerler ve kadroları da şöyle sıralanıyor:

- Gençlik Ve Spor Bakanlığı 1.350 Sözleşmeli,

- Çankaya (Ankara) Belediye Başkanlığı 80 Zabıta Memuru,

- Yükseköğretim Kalite Kurulu 6 Sözleşmeli,

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 Memur,

- Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru,

- Alucra Belediye Başkanlığı 6 Memur,

- Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 Sözleşmeli,

- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 6 Sözleşmeli,

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı 12 Memur,

- Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 10 Adet Zabıta Memuru

- Hakkari Belediye Başkanlığı 10 Memur

- Kişisel Verileri Koruma Kurumu 10 Uzman Yardımcısı