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İSKİ'den İstanbul barajları ile ilgili sevindirici haber!

İstanbul'da devam eden yağışlar sonrasında açıklamalarda bulunan İSKİ sevindirici haberler verdi. Yağışların baraj doluluk oranlarını arttırdığını açıklayan İSKİ günlük değişen baraj doluluk oranlarını kamuoyu ile paylaştı.

28 Ocak 2021 Perşembe 03:00
İSKİ'den İstanbul barajları ile ilgili sevindirici haber!
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Geçtiğimiz aylarda baraj doluluk oranları tek haneli rakamlara inen, kuraklık ve su kesintileri ile karşı karşıya kalan İstanbul’da etkisi devam eden yağışların barajları doldurduğu belirtildi. İSKİ tarafından yapılan açıklamalarda baraj doluluk oranlarının istenilen seviyelere geldiği belirtilirken 27 Ocak itibari ile baraj doluluk oranının %34,22 seviyelerine ulaştığı açıklandı.

Baraj doluluk oranları 9 Ocakta %19,16’lara kadar düşerken etkili olan yağmur ve kar yağışlarının barajlarda etkili olduğu ve doluluk oranlarını arttırdığı açıklandı.

2 gün boyunca devam edecek yağışların barajlara yaradığını açıklayan İSKİ aynı zamanda baraj doluluk oranlarının istenilen seviyelere ulaştığını belirtti.

İstanbul’da baraj doluluk oranları ne kadar?

27 Ocak 2021 tarihinde İSKİ tarafından yapılan açıklamalarda;

Baraj doluluk oranları

  • 21 Ocak: Yüzde 31,04
  • 22 Ocak: Yüzde 31,39
  • 23 Ocak: Yüzde 31,89
  • 24 Ocak: Yüzde 32,38
  • 25 Ocak: Yüzde 32,78
  • 26 Ocak: Yüzde 33,37
  • 27 Ocak: Yüzde 34,22

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 03:00
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IstanbulİSKİBarajDolulukOranlarAçıklama
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