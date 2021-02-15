İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum!

2021 yılı başında İstanbul’da ki baraj doluluk oranları %10’un altına düşmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanana yağışlar sonrasında %40’ın üzerine çıktı. Kar yağışlarının başlaması ve şiddetli devam ettiği İstanbul’da baraj doluluk oranları merak ediliyor.

15 Şubat 2021 tarihi ile İstanbul baraj doluluk oranları %46,44 seviyelerine çıktı. İSKİ verileri açıklamaya devam ederken 14 Şubat tarihli verilerde baraj doluluk oranları %46 olarak ölçüldü.

Barajlarda son durum

Istrancalar'da % 52,74,

Terkos'ta % 44,61,

Sazlıdere'de % 22,7,

Alibey'de % 52,58,

Büyükçekmece'de % 48,59,

Ömerli'de % 53,34,

Darlık'ta % 53,77,

Elmalı'da % 52,66,

Kazandere'de % 71,31

Pabuçdere'de % 28,17

Son 15 yıllık baraj doluluk oranları

Olarak açıklandı.

8 Şubat tarihi baz alındığında;

2006'da % 93,73,

2007'de % 55,29,

2008'de % 26,03,

2009'da % 51,54,

2010'da % 97,15,

2011'de % 91,17,

2012'de % 72,75,

2013'te % 78,90,

2014'te % 32,05,

2015'te % 90,00,

2016'da % 84,61,

2017'de % 85,75,

2018'de % 75,35,

2019'da % 89,88,

2020'de % 59,84,

2021'de ise % 44,70

Olarak aktarıldı.