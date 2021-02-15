İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum!

2021 yılı başında İstanbul’da ki baraj doluluk oranları %10’un altına düşmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanana yağışlar sonrasında %40’ın üzerine çıktı. Kar yağışlarının başlaması ve şiddetli devam ettiği İstanbul’da baraj doluluk oranları merak ediliyor.
15 Şubat 2021 tarihi ile İstanbul baraj doluluk oranları %46,44 seviyelerine çıktı. İSKİ verileri açıklamaya devam ederken 14 Şubat tarihli verilerde baraj doluluk oranları %46 olarak ölçüldü.
Barajlarda son durum
- Istrancalar'da % 52,74,
- Terkos'ta % 44,61,
- Sazlıdere'de % 22,7,
- Alibey'de % 52,58,
- Büyükçekmece'de % 48,59,
- Ömerli'de % 53,34,
- Darlık'ta % 53,77,
- Elmalı'da % 52,66,
- Kazandere'de % 71,31
- Pabuçdere'de % 28,17
Son 15 yıllık baraj doluluk oranları
8 Şubat tarihi baz alındığında;
- 2006'da % 93,73,
- 2007'de % 55,29,
- 2008'de % 26,03,
- 2009'da % 51,54,
- 2010'da % 97,15,
- 2011'de % 91,17,
- 2012'de % 72,75,
- 2013'te % 78,90,
- 2014'te % 32,05,
- 2015'te % 90,00,
- 2016'da % 84,61,
- 2017'de % 85,75,
- 2018'de % 75,35,
- 2019'da % 89,88,
- 2020'de % 59,84,
- 2021'de ise % 44,70
Olarak aktarıldı.
Son Güncelleme: 15.02.2021 02:16