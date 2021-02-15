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İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum!

İstanbul'da baraj doluluk oranları artmaya devam ederken İSKİ verileri açıklamaya devam ediyor. İSKİ'nin 14 Şubat 2021 tarihinde açıkladığı veriler ile barajlarda son durumlar belirtildi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:16
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum!
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2021 yılı başında İstanbul’da ki baraj doluluk oranları %10’un altına düşmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanana yağışlar sonrasında %40’ın üzerine çıktı. Kar yağışlarının başlaması ve şiddetli devam ettiği İstanbul’da baraj doluluk oranları merak ediliyor.

15 Şubat 2021 tarihi ile İstanbul baraj doluluk oranları %46,44 seviyelerine çıktı. İSKİ verileri açıklamaya devam ederken 14 Şubat tarihli verilerde baraj doluluk oranları %46 olarak ölçüldü.

Barajlarda son durum

  • Istrancalar'da % 52,74,
  • Terkos'ta % 44,61,
  • Sazlıdere'de % 22,7,
  • Alibey'de % 52,58,
  • Büyükçekmece'de % 48,59,
  • Ömerli'de % 53,34,
  • Darlık'ta % 53,77,
  • Elmalı'da % 52,66,
  • Kazandere'de % 71,31
  • Pabuçdere'de % 28,17

Olarak açıklandı.

Son 15 yıllık baraj doluluk oranları

8 Şubat tarihi baz alındığında;

  • 2006'da % 93,73,
  • 2007'de % 55,29,
  • 2008'de % 26,03,
  • 2009'da % 51,54,
  • 2010'da % 97,15,
  • 2011'de % 91,17,
  • 2012'de % 72,75,
  • 2013'te % 78,90,
  • 2014'te % 32,05,
  • 2015'te % 90,00,
  • 2016'da % 84,61,
  • 2017'de % 85,75,
  • 2018'de % 75,35,
  • 2019'da % 89,88,
  • 2020'de % 59,84,
  • 2021'de ise % 44,70

Olarak aktarıldı.

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:16
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IstanbulİSKİBaraj DolulukOranları202114 şubat
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