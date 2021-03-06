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İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde 17 saatlik su kesintisi

İSKİ, Salı gününden itibaren 3 İlçede 17 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. 3 ilçe hangisi? Su kesintisinin nedeni ne? Soruların cevabı haberimizde yer alıyor.

06 Mart 2021 Cumartesi 13:27
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde 17 saatlik su kesintisi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hatlarında yenileme çalışmaları nedeniyle 3 İlçede 17 saatlik bir su kesintisi olacağını duyurdu. 

Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinde 17 saatlik kesinti olacak. Büyükçekmece Su Arıtma Tesisleri Mimarsinan su dağıtım hattında yenileme çalışmalarından dolayı 9 Mart Salı saat: 22.00 itibariyle 10 Mart Çarşamba saat 15.00 arasında 17 saat su gönderilmeyecek.

Su kesintisinin yaşanacağı yerler şunlardır;

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Selimpaşa, Mimarsinan, Semizkumlar ve Çanta mahallesinin üst tarafları,

Çatalca: Elbasan, Çakıl, Ferhatpaşa, Ovayenice, Kaleiçi ve Muraybey mahalleleri,

Büyükçekmece: Güzelce, Bahçelievler, Kumburgaz, Yenimahalle, Mimarsinan, Muratçeşme, Sinanoba, Türkoba, Mimaroba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Kamiloba ve Celaliye mahallelerinde olacaktır.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 13:27
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Anahtar Kelimeler:
İSKİSu Kesintisi17 Saat Su Kesintisi3 Ilçe
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