İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde 17 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hatlarında yenileme çalışmaları nedeniyle 3 İlçede 17 saatlik bir su kesintisi olacağını duyurdu.

Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinde 17 saatlik kesinti olacak. Büyükçekmece Su Arıtma Tesisleri Mimarsinan su dağıtım hattında yenileme çalışmalarından dolayı 9 Mart Salı saat: 22.00 itibariyle 10 Mart Çarşamba saat 15.00 arasında 17 saat su gönderilmeyecek.

Su kesintisinin yaşanacağı yerler şunlardır;

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Selimpaşa, Mimarsinan, Semizkumlar ve Çanta mahallesinin üst tarafları,

Çatalca: Elbasan, Çakıl, Ferhatpaşa, Ovayenice, Kaleiçi ve Muraybey mahalleleri,

Büyükçekmece: Güzelce, Bahçelievler, Kumburgaz, Yenimahalle, Mimarsinan, Muratçeşme, Sinanoba, Türkoba, Mimaroba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Kamiloba ve Celaliye mahallelerinde olacaktır.