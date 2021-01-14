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İSKİ barajlar doldu mu? İstanbul barajları doluluk oranları kaç oldu?

Hafta sonu yağışlarından sonra insanlar bu yağışların barajlara bir faydası olup olmadığını merak eder oldu.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:07
İSKİ barajlar doldu mu? İstanbul barajları doluluk oranları kaç oldu?
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Son dönemlerde yağışların az olmasına bağlı olarak barajların durumundan dolayı susuzluk çağrıları yapılıyordu. Bu durumun üzerine görülen yağışlar vatandaşı sevindirdi. Yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranları bugün yeniden kontrol edildi. Kalabalık bir nüfusa sahip olan İstanbul’da 3 gün üst üste etkili olan yağmur susuz kalma endişesi yaşayan vatandaşı sevindirdi.

İSKİ barajların son durumu nedir?

Son günlerde etkisini gösteren yağmurlar İstanbul’un kazandığı su miktarını 12 güne kadar çıkardı. Cuma günü yapılan ölçüm kapsamında %19.16 olan baraj doluluk oranı bugünkü ölçüme göre %22’ye ulaştı. 10 Ocak Pazar günü yapılan ölçüm sonucu Istrancalar barajının doluluk oranı ise %32.46 iken yağmurun ardından yükseldi ve iki günde %81.83 seviyesine çıktı.

Son dönemlerde yağmur ve kar yağışlarının azlığı nedeni ile baraj doluluk oranı son 10 yılın en düşük oranı oldu. Bu durum ise halkı endişelendirmeye başladı. İstanbul’a üç gün yağan yağmur bu durumu biraz da olsa ortadan kaldırdı. Cuma günü akşam vakitlerinde İstanbul’da başlayan yağış üç gün aralıklarla sürdü. Bu yağışların sonucunda İstanbul 12 günlük su kazancı elde etti. İSKİ’ni yaptığı açıklamada Cuma günü %19.16 olan baraj doluluk oranı bugün itibari ile %22.10’a yükseldi. Artışın en fazla yaşadığı baraj ise Istancalar Barajı oldu. Pazar günü yapılan ölçümde doluluk oranı %32.46 olan baraj bugünkü ölçüm sonucunda hızla yükseldi ve %81.93 oldu.

 

İstanbul’daki su barajlarının doluluk oranlarının son hali:

  • Ömerli Barajı %18.50
  • Pabuçdere Barajı 7.17
  • Sazlıdere Barajı 5.83
  • Alibeyköy Barajı 33.18
  • Terkos Barajı 23.67
  • Kazandere Barajı 12.56

 

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 14:07
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