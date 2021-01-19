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İşkence yaparak ölüme terk eden cani kocadan mermi paylaşımları!

Antalya’da işkence uygulayan ve ölüme terk eden 12 yıllık evli Ramazan İpek karısını eve kapatarak tecavüz ve şiddet uyguladı. Önceden sosyal medya hesaplarında tüfek, silah kesici aletlerin fotoğrafını paylaşması dikkat çeken İpek’in yorumunda ise RIP merminin özelliklerinden bahsederken ‘parçalara ayrılıp damarları kesiyor’ yazdığı görüldü.

19 Ocak 2021 Salı 14:49
İşkence yaparak ölüme terk eden cani kocadan mermi paylaşımları!
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Antalya Döşemealtı ilçesinde meydana gelen olayda servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek, Melek İpek ile 12 yıllık evli. 7 Ocak günü yaşadıkları evde tartışma sonucu Ramazan İpek eşini kelepçe takması ile çırılçıplak şekilde bırakarak döven cani koca eşinin dayak sonrası halsiz kalması ile evden çocukları ve kendisini öldürmesi ile tehdit edip evden çıkan koca geri eve dönmesiyle Melek İpek’in elleri kelepçeli şekilde elinde av tüfeği ile beklediğini gördü.  İkili arasında çıkan tartışma sonucunda av tüfeğinin patlaması ile ölen Ramazan İpek eşi olay esnasında hemen 112 Acili arayarak durumu bildirdi.  Polis ekiplerinin de olay yerine gelmesi ile elleri kelepçeli şekilde ve çıplak halde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.  Gözaltına alınan Melek İpek sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Mermi paylaşımları

Olay sonrası Ramazan İpek’in sosyal medyasında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.  Tüfek, silah kesici aletler paylaşan İpek olay günü sabah paylaştığı fotoğrafta içki şişesini paylaştığı ve altına ‘Alkolün müptelası değiliz ama’ yazdığı görüldü.  Fotoğraflarında dikkat çeken en bir diğer ayrıntı ise RIP mermi merminin özellikleri ise bir merminin içinde birçok merminin oluşması ve hedefe ulaşması halinde ciddi zarar veren mermini paylaşımı altına ‘parçalara ayrılıp damarları kesiyor’ demesi ile dikkat çekti.






Son Güncelleme: 19.01.2021 14:49
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan IpekMelek IpekAntalya
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