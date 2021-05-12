İşkence yapan 6 kişi yakalanarak tutuklandı

Düzce Aziziye Mahallesi'nde yaşanan olayda, Irak uyruklu Shakir M.J.S gece saatleri sırasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne darp edilmiş bir şekilde getirildi.

Hastanedeki görevli polisin durumdan şüphe etmesi üzerine çağrılan tercümanla Shakir M.J.S'nin ifadesi alındı. Shakir M.JS.,kişinin kendisine hem cinel hem de fiziki olarakettiğini söyledi.

İfadenin ardından yola çıkan polis K.R., M.R., R.M., C.R., ve M.B.'yi yakaladı. 6 kişi ifaderlinde, Shakir M.J.S'nin kızlarına arkadaş olma isteğinde bulunduğunu be sebeple şişeyle işkence yaptıklarını ve darpettiklerini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Shakir M.JS.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.