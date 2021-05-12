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İşkence yapan 6 kişi yakalanarak tutuklandı

Düzce'de, Irak uyruklu Shakir M.J.S'ye işkence yapan Suriye uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:08
İşkence yapan 6 kişi yakalanarak tutuklandı
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Düzce Aziziye Mahallesi'nde yaşanan olayda, Irak uyruklu Shakir M.J.S gece saatleri sırasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne darp edilmiş bir şekilde getirildi.

Hastanedeki görevli polisin durumdan şüphe etmesi üzerine çağrılan tercümanla Shakir M.J.S'nin ifadesi alındı. Shakir M.JS., 6 kişinin kendisine hem cinel hem de fiziki olarak işkence ettiğini söyledi.

İfadenin ardından yola çıkan polis K.R., M.R., R.M., C.R., ve M.B.'yi yakaladı. 6 kişi ifaderlinde, Shakir M.J.S'nin kızlarına arkadaş olma isteğinde bulunduğunu be sebeple şişeyle işkence yaptıklarını ve darpettiklerini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Shakir M.JS.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
Işkence6Kışıırak
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