İskandinav mitolojisine göre kıyamet ne zaman?

Çeşitli uygarlıkların kıyamet tarihi, eski çağlardan günümüze kadar dolaşmaya devam ediyor. Mayısaların 2012 için dünyanın sonu tahmini gerçekleşmese de o dönemde ayakta kalan tek yer olarak gösterilen İzmir'in Şirince köyü turistlerle dolup taştı. Şimdi, Vikingler tarafından kıyamet için belirlenen "22 Şubat" günü gündeme geldi.

Vikinglere göre kıyamet günü

Ragnarok kelimesi, eski İskandinav dilinde Ragna ve rok kelimelerinin birleşimidir. Ragnar kelime anlamı olarak tanrıların düzenleyici gücü anlamına gelir. Rok kelimesi kıyamet ve kader anlamında kullanılmaktadır. Ragnarok kelimesi, tanrıların kaderi anlamına gelen bu iki kelimenin birleşimidir.Şirince'nin Mayısa takviminde dünyada tek kalan yer olduğu söylendiği gibi, Yorkshire'daki küçük Ragnarok kasabası da İskandinav mitolojisine göre tek kalan yer olacak.

Ragnarok tanrıların kehanetleri, dünyanın ve insanlığın sonunun 22 Şubat'ta geleceğini söylüyor. Tam yılını bilmeseler de 22 Şubat'ın dünyanın sonu olacağına inananların anlattığı dünyanın sonu senaryosu şöyle:

Güneş ve ay tutulacak.

Kötülük tanrısı olan Loki zincirli oğlu Kurt Fenrir'i serbest bırakacak.

Kökleri çekirdeğe uzanan, dalları farklı alemleri taşıyan dünya ağacı, yeraltı ejderhası Nidhogg tarafından kurutuluna kadar ısırılacak.

Jormungand yılanı denizden çıkacak.

Dünya yarılır ve cehennem tabakasından yaratıklar ortaya çıkar.

Efsanedeki tanrılar son savaştadır ve yeni bir düzen kurulmuştur.

22 Şubat'taki kıyametin bittiğinde yeni bir dönemin başlayacağına inanılıyor. Ekinler toprağa ekilmeden önce ekinler kendi kendine filizlenir ve hastalıktan bir iyileşme dönemi olacaktır. Hod tarafından öldürülen Balder geri dönecek. Tanrıların alacakaranlığında ölen tanrıların torunları bu tanrıların mirasını geri alacaklardır.