"İsimsizler Hareketi" davasında 18 kişi adliyeye sevk edildi

Aralarında avukat, gazeteci, yazar ve oyuncularında yer aldığı 24 kişi “terör örgütü üyesi olmak”, “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” ve cumhurbaşkanına hakaret” iddialarıyla suçlanıyordu.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilen operasyon sunucu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Sevk edilen 18 kişiden biri olan yazar Temel Demirer’in kişisel Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği dönemde yaşanan sorunlara karşı suç duyurusu dilekçesi bulunmuş ve bu dilekçenin suçlama konusu olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimlerin arasında avukat Tamer Doğan, Perihan Koca gibi isimler yer alıyor. Bu kişilerin yanı sıra gözaltına alınan gazeteci Hakan Gülseven soruşturmanın ardından tahliye edildi.