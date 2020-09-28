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"İsimsizler Hareketi" davasında 18 kişi adliyeye sevk edildi

İsimsizler Hareketi soruşturması kapsamında 18 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınırken, aralarından yazar Temel Demirer ve birçok tanınan isminde yer aldığı 18 kişi adliyeye götürüldü.

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:17
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Aralarında avukat, gazeteci, yazar ve oyuncularında yer aldığı 24 kişi “terör örgütü üyesi olmak”, “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” ve cumhurbaşkanına hakaret” iddialarıyla suçlanıyordu.


İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilen operasyon sunucu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Sevk edilen 18 kişiden biri olan yazar Temel Demirer’in kişisel Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği dönemde yaşanan sorunlara karşı suç duyurusu dilekçesi bulunmuş ve bu dilekçenin suçlama konusu olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimlerin arasında avukat Tamer Doğan, Perihan Koca gibi isimler yer alıyor. Bu kişilerin yanı sıra gözaltına alınan gazeteci Hakan Gülseven soruşturmanın ardından tahliye edildi.



Son Güncelleme: 28.09.2020 19:17
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Anahtar Kelimeler:
Isimsizler HareketiSoruşturmaDava
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