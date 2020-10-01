İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert...

İş yerini açmaya gittiğinde büyük şok yaşadı! Gözlerine inanamadı

İstanbul Avcılar’da bodrum katında bulunan iş yerini açmak için gelen adam iş yeri pencere korkuluklarında zincirle asılı halde bulunan bir ceset buldu. Manzara karşısında adam büyük şok yaşadı.

01 Ekim 2020 Perşembe 14:59
İş yerini açmaya gittiğinde büyük şok yaşadı! Gözlerine inanamadı
Takip Et:


Yaşanan korkunç olay İstanbul Avcılar merkez mahallesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde bir apartmanın bodrum katında bulunan işyerinin açmak için iş yerine gelen bir adam dükkâna girdiğinde demir korkuluklara zincirle asılı halde bulunan bir ceset buldu. Bir anda büyük şok yaşayan adam hemen polis ekiplerine haber vererek olay yerine çağırdı. Polis ekipleri ve sağlık görevlileri hemen olay müdahale ettiler. Polisin yaptığı araştırmada cesedin bir süredir kayıp olan 36 yaşındaki Cihan B.’ye ait olduğu anlaşıldı. Olay yeri incelenmesinin ve otopsi yapılasından sonra ölüm nedeninin net bir şekilde anlaşılacağı olayda ceset adli tıp kurumuna kaldırılırken dükkân sahibi yaşadığı şoku bir süre atlatmaya çalıştı. 



Son Güncelleme: 01.10.2020 14:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AvcılarCeset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
Ataşehir'de dehşete düşüren ölüm! Rezidansın 8. katından çırılçıplak düştü
Ataşehir'de dehşete düşüren ölüm! Rezidansın 8. katından çırılçıplak düştü
81 il valiliğine gönderildi! Ülke genelinde gerçekleştirilecek, yarın..
81 il valiliğine gönderildi! Ülke genelinde gerçekleştirilecek, yarın..
Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan Rahime Taşçı yürekleri dağladı
Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan Rahime Taşçı yürekleri dağladı
Aksaray'da ara sokakta sollama isteği faciaya neden oldu! 2 otomobile ve bir yayaya çarptı
Aksaray'da ara sokakta sollama isteği faciaya neden oldu! 2 otomobile ve bir yayaya çarptı
Doğum yapan eşine refakat etmesi için annesini almaya giden kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Doğum yapan eşine refakat etmesi için annesini almaya giden kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Devlet SGK'lı çalışanlara gözlük için destek ödemesi veriyor
Elektrik yardımı nasıl alınır? Fatura yardımı başvuru işlemleri ve şartları
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır? Oto ekspertiz açmak için gerekli belgeler ve ekipmanlar 2020
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
Netflix Türkiye'de devam edecek mi, Netflix Türkiye’den çekiliyor haberleri gerçek mi?
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2020 evde mantı yapmanın püf noktaları
Hindistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Rüyada doğum veya hamilelik ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Sgk kanser hastaları malulen emeklilik nelerdir? 2020 Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir?
PTT Bank Cebe mobil havale işlemi nasıl yapılır?
Konut Kredisinde yeni döneme geçildi! Bankalardan kampanya ve faiz indirim haberleri arka arkaya geliyor
Günlük burç yorumları 6 Ağustos 2019 Salı - Günlük burç yorumunuza göre hayatınız nasıl yönlenecek?
Aleyna Tilki yeni şarkısı Ben Giderim sözleri ve videosu
Kıbrıs'ta çalışma şartları ve asgari ücret
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 1 Ekim 2020 Perşembe
Arka Sokaklar dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Bankaların güncel kredi faiz oranları 1 Ekim 2020 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Ekim 2020 Perşembe
30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2020
En Şık Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.