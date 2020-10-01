İş yerini açmaya gittiğinde büyük şok yaşadı! Gözlerine inanamadı

Yaşanan korkunç olay İstanbulmerkez mahallesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde bir apartmanın bodrum katında bulunan işyerinin açmak için iş yerine gelen bir adam dükkâna girdiğinde demir korkuluklara zincirle asılı halde bulunan birbuldu. Bir anda büyük şok yaşayan adam hemen polis ekiplerine haber vererek olay yerine çağırdı. Polis ekipleri ve sağlık görevlileri hemen olay müdahale ettiler. Polisin yaptığı araştırmada cesedin bir süredir kayıp olan 36 yaşındaki Cihan B.’ye ait olduğu anlaşıldı. Olay yeri incelenmesinin ve otopsi yapılasından sonra ölüm nedeninin net bir şekilde anlaşılacağı olayda ceset adli tıp kurumuna kaldırılırken dükkân sahibi yaşadığı şoku bir süre atlatmaya çalıştı.