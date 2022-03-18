İş Bankası ve Petrol Ofisi Arasında İmzalar Atıldı! İş Bankası Müşterileri İndirimli Yakıt Alım Fırsatına Sahip Oldu!

Türkiye İş Bankası, Petrol Ofisi ile yeni bir anlaşma yapmak üzere bir araya geldi. İki büyük marka arasında imzalanan anlaşmaya göre İş Bankası kredi kartı ve bankamatik kart kullanıcıları, Petrol Ofisi istasyonlarından indirimli yakıt alabilecek. Bu anlaşma, son dönemde artan yakıt fiyatlarından şikayetçi olanlara bir nebze olsun rahat nefes aldıracak.

İş Bankası bankamatik ve kredi kartları ile 31 Mart’a kadar yapılacak Petrol Ofisi ödemeleri, kampanya kapsamında değerlendiriliyor. Maximum öde geç özelliğini kullanarak yakıt harcamalarını gerçekleştirenler anında %2’lik bir indirime sahip oluyor. Her 100 TL tutarındaki yakıt harcaması için yaklaşık 2 TL’lik bir indirim söz konusu. Yakıt fiyatlarının artması sebebi ile depoların çok yüksek bedellerle dolması, yüklü alımlarda daha fazla avantaj sağlıyor.

İş Bankası’ndan Müşterilerine %2 ile %4 Arasında Petrol Ofisi İndirimi

İş Bankası ATM ve kredi kartı sahipleri Petrol Ofisi ile yapılan anlaşma gereği %2’lik indirime sahip olurken MercedesCard sahiplerine sunulan indirim oranı tamı tamına %4. Yani MercedesCard sahipleri 100 TL’lik her yakıt harcamalarında 4 TL’lik indirime sahip olacak.

Kampanyadan İş’te Üniversiteli, Maximum Genç Kart, PatiKart, Maximiles ve Maximum kart sahipleri yararlanabilmekte. Daha önce de Petrol Ofisi ile çeşitli anlaşmalar imzalayan İş Bankası, büyük rağbet gören kampanyasını diğer aylarda da sürdüreceğe benziyor. İlerleyen dönemlerde de İş Bankası kart müşterileri, Petrol Ofisi istasyonlarından indirimli yakıt alma şansına sahip olacak.

İlgili kampanyada indirim hakkı elde edebilmek için öde geç özelliğinin kullanılması gerekmekte. Bankamatik kartlarda öde geç özelliği olmadığından bankamatik kartı ile yakıt alımı yapacak olan İş Bankası müşterilerinin Maximum uygulaması ile işlem yapması gerekmekte. İndirim tutarları doğrudan yakıt alımı esnasında gerçekleşmektedir.

Petrol Ofisi’nin yalnızca Maximum üye iş yerleri bu kampanyaya uygun. Maximum üye iş yeri sahibi olunup olunmadığı hakkında bilgi almadan ödeme yapmamanızı öneririz. Yakıt alımı yapacağınız Petrol Ofisi istasyonu Maximum üye iş yeri ise öde geç özelliğini kullanarak yakıt alımınızda anında indirim kazanabilirsiniz.