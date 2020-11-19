İş Bankası ve farklı çalışma saatleri olan bankaların çalışma saatleri

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sebebiyle pek çok sektörde değişiklikler görülmeye başlamıştı. Virüs sebebiyle çalışma tarzı ve saatlerinde değişim gösteren hizmetlerden biri banka sektörüdür. İş Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre müşterilere sunulan bankacılık hizmetlerinin işlendiği ve devam ettiği şubelerde çalışma saatleri değişiklik gösterdi. Yapılan bu değişiklik, milyonlarca müşterinin, vatandaşların ve banka şubesi çalışanlarının koronavirüsten korunması sebebiyle alınan tedbirlerden biridir. Şu an yalnızca İstanbul ili içinde yer alan şubeler için geçerlilik gösteren bu değişikliğin diğer büyükşehirlerde de görülmesi beklenmektedir.

Tüm ülkede çeşitli sektörlerde alınan tedbirlere bankalar da dahil olmaya başladı. Koronavirüs salgınındaki vaka sayılarının tekrar artması sebebiyle, salgınla mücadelede yasaklar ve kısıtlamalar yeniden gelmeye başladı. Değişikliğe giden bankalardan biri olan İş Bankası, bu kısıtlamalar konusunda büyükşehirlerde yer alan şubeleri için çalışma saatlerini değiştirmek gibi bir çözüme gitti.

Peki bu çalışma saatleri nasıl değişiklik gösterdi?

İş Bankası'nın Çalışma Saatleri

Banka tarafından yapılan müşterileri ilgilendiren değişiklik bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

" Değerli müşterilerimiz, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak macıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 16.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 olacak şekilde değiştirilmiştir."

Peki bu virüs sebebiyle çalışma saatlerinde değişikliğe giden tek banka İş Bankası mı? Diğer bankalarda da bu tarz bir farklılık söz konusu mu?

Covid-19 salgını nedeniyle çalışma saatlerini değiştiren tek banka İş Bankası değildir. Diğer pek çok banka da önlem anlamında değişiklik yapmıştır. Bu önlemleri alan bankalar arasında Garanti Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, ve Ziraat Bankası vardır.

Bankaların çalışma saatleri değişti peki bu saatler hangi saatler?

Garanti Bankasının çalışma saatleri İstanbul içindeki şubeleri için 16 Kasım 2020 tarihi itibariyle 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

QNB Finansbank'ın çalışma saatleri 18 Kasım 2020 tarihinden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Akbank'ın yalnızca İstanbul şubelerinde çalışma saatleri değişti. Ve saatler 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Yapı Kredi Bankası ise 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle İstanbul ilinin tüm ilçelerindeki tüm şubelerinde saatlerini 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncelledi.

Denizbank, 19 Kasım 2020 tarihinden sonra İstanbul, İzmir ve Ankara'daki tüm şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-17.00; Türkiye'nin diğer illerindeki şubelerdeki çalışma saatlerini ise 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncelledi.

Ziraat Bankası ise tüm şubelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceğini bildirdi.