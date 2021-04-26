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İş arayan tiyatro oyuncusu dehşet anları anlattı! “Tecavüze uğradım, alıkonulmak istendim.”

İstanbul’da yaşayan 24 yaşındaki A.Ç iş ilanı üzere gittiği adreste cinsel saldırıya uğradı. Genç kıza hazırlanan çirkin tuzakta şikâyet üzerine E.T adlı kişi tutuklandı. A.Ç “Mutlaka sesimizi çıkaracağız ve kanun yoluyla hak ettikleri cezayı almalarını sağlayabileceğimizi bu davayla göstereceğimizi umuyorum" dedi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:06
İş arayan tiyatro oyuncusu dehşet anları anlattı! “Tecavüze uğradım, alıkonulmak istendim.”
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İstanbul’da yaşayan 24 yaşındaki tiyatro oyuncusu A.Ç pandemiden kaynaklı kendisinin tiyatro atölyesini açamadığını bu yüzden iş aradığını açıkladı. Daha önce cinsel saldırılara dikkat çekmek için sokakta tiyatro sergileyen A.Ç çirkin saldırıya uğradı. Sosyal medyadaki bir gruba iş aradığını yazan A.Ç. ile kendisini emlakçı olarak tanıtan E.T., irtibata geçti. ‘Ofiste telefonlara bakacak birine ihtiyacı’ olduğunu söyleyen E.T genç kızı dükkanına çağırdı. 12 Nisan gibi İstanbul Sancaktepe’ye giden A.T kaymakamlık binası önünde E.T ile iş yerine gitti. İş yerine gider gitmez kendisini öldürmekle tehdit eden E.T genç kıza cinsel saldırıda bulundu.

İlk fırsatta kaçıp kafeye sığınan A.Ç yardım istedi. Genç kızın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen E.T hemen gözaltına alındı. Adliyeye çıkan E.T tutuklandı.

Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan A.Ç "Bana kutulama ve paketleme gibi iş ilanları geldi. Daha sonra 'Bir emlak ofisinde sekreterlik yapabilir misin?' diye mesaj aldım. Yol, yemek giderleri karşılanacak, SGK primi yatırılacak denildi.” ifadelerini kullandı.

Darp raporu alarak kanıtlamaya çalışan ve bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen A.Ç “Boğuşma ve arbededen dolayı omzum, kollarım, bacaklarım, boğazım dokunduğunuz zaman sızlıyordu. Ertesi gün, adli tıpa gittim. Bütün muayenelerimi yaptırdım. Vücudumun 10 yerinde darba bağlı kas ezilmeleri tespit edildi.” dedi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. E.T’nin hırsızlık, kasten yaralama, alıkoyma, hakaret, tehdit, yağma, nitelikli yağma, askeri hukuka muhalefet gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Psikiyatriste giden genç kız destek aldığını söyledi. “Kötü hissedecek olan kesinlikle kadınlar değil. Korkacak ve üzülecek karşı taraf olsun. Kadınların korkacağı, suçlu hissedeceği bir şey yok.” ifadelerine yer verdi.

Daha önce kadın, çocuk gibi istismarlara dikkat çekmek için yıllarca tiyatrolarında konu edinen genç kız, çirkin tuzağa kurban olduğunu fakat sesimizi çıkaracağız diyerek hakkını arayacağını söyledi.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulCinsel SaldırıTecavüz
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