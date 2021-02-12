İrem Derici'den iddialı açıklamalar: Ünlü olmak için benimle birlikte oluyorlar

İrem Derici’nin yaptığı son dakika açıklamaları merak edilmeye devam ediyor. Açıklamalarında ünlü olmak için benimle oynuyorlar diyen Derici’nin tam açıklamaları merak ediyor.

‘Onlar için İrem Derici ünlü olmak için kısa bir yol’

Son dönem açıklamaları ile adından söz ettiren başarılı şarkıcı İrem Derici Nr1 Türk TV’de Kadir Çetin’in programına konuk oldu. Son günlerdeı ile ilgili sözleri ile gündeme gelen İrem Derici konuk olduğu programda ki söylemleri ile yine gündeme geldi.

Yaşadığı ilişkileri açık açık söyleyen İrem Derici erkeklerin ünü ve şöhreti için onunla birlikte olduklarını açıkladı. ‘Starlarla ve çok ünlü kişilerle sevgili olmadım. Hep ünlü olma yolunda olan veya yarı ünlülerle ilişki yaaşadım. Ama yaşananlardan ağzımın payını aldım. 2 yıldır hayatımda kimse yok. Kısaca kimseye ‘arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz’ demek istemiyorum.

‘Midem bulanıyor’

‘Erkeklerin bana yaklaşımlarından midem bulanıyor. Yüzde 70 ünüm ve şöhretim için geliyorlar. Ama bunu yadırgamıyorum. Bende Travis Scott ile takılıp dünyanın her yerinde tanınmak isterdim ama onlar yılanlarsa bende kobrayım’ dedi.