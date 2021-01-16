İran'da 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi!

İran’a bağlı Hürmüzgan eyaletinde deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 5.5 olduğu öğrenildi. Deprem yerin 19 kilometre derininde meydana geldi. Depremin merkezinin Benger Lenge olduğu biliniyor.

İran’ın güneyinde yer alan Hürmüzgan’da meydana gelen depremin saat 01.01’da 19 kilometre derinde meydana geldiği öğrenildi. 5.5 şiddetindeki depremin merkezi ise Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından Benger Lenge olarak kaydedildi.

Hürmüzgan’da gerçekleşen 5.5 şiddetindeki deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilgisi henüz bilinmiyor.