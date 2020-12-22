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İran pasaportlu Türk vatandaşı havalimanında yakayı ele verdi!

Türkiye'de 5 farklı suçtan aranan Rıdvan Bayram, İran'da rüşvet yoluyla elde ettiği sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalandı. Daha önce aynı yöntem ile ülkeye girip çıktığı belirlenen şahıs cezaevine gönderildi...

22 Aralık 2020 Salı 01:29
İran pasaportlu Türk vatandaşı havalimanında yakayı ele verdi!
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İstanbul Havalimanı Risk Analiz Timi polisleri tarafından yurtdışından Türkiye’ye giriş yapmakta olan turistlerin pasaportları kontrol edilirken ilginç bir olayla karşılaşıldı. Gelen yolculardan İran uyruklu Rashid Hassanzadeh Sourmanabadi’nin pasaportunun sahte olduğu şüphesi doğdu.

Yolcunun belgelerini inceleyen polisler pasaportun sahte olduğunu belirledi. Yolcunun şüpheli tavırları sonrasında parmak izi alan ekipler, GBT kontrolü sonucunda kişinin Türk vatandaşı olan Rıdvan Bayram olduğunu belirledi.

 

Birçok farklı suçu olduğu tespit edildi

Şahıs, rüşvet yoluyla aldığı İran pasaportu ile Türkiye’ye giriş yapmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. 40 yaşındaki Rıdvan Bayram’ın Türki’ye de 5 suçtan arandığı belirlendi. Daha önce bu yöntem ile birçok kez ülkeye giriş çıktığı tespit edilen Rıdvan Bayram’ın PKK terör örgütü üyeliği, eşini kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti suçlarından arandığı anlaşıldı. Şahıs mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 22.12.2020 01:29
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Anahtar Kelimeler:
İranTürkiye
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