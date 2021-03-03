İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin sözlerinin yanlış algılandığını söyledi

İran’ın resmi haber ajansı olan IRNA, Hatibzade’nin Tahran’da yapılan basın konferansında sorulan soruları yanıtladığı haberini yaptı.

Hatibzade,Büyükelçisi İrec Mescidi’nin’yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştirdiği cümlelerin yanlış algılandığını söyledi. Hatibzade, İran ve Türkiye’nin ulusal egemenlik ve İran’ın toprak bütünlüğü konularında aynı fikirde olduklarını ifade etti. Hatibzade, Mescidi’nin konuşmasının yanlış algılandığı ve yapılan görüşmeler sayesinde bu sorunun çözüldüğünü söyledi.

Mesci’nin konuşmaları nedeniyle İran’ın Ankara Büyükelçisi olan Ferazmend, dün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.