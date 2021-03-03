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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin sözlerinin yanlış algılandığını söyledi

Bağdat Büyükelçisi İrac Mescidi, Türkiye'nin Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğiyle ilgili söylemlerde bulunmuştu. Mescidi'nin bu sözleri yanlış algılandı ve bu sebeple İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, bu konuya açıklık getirdi.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:10
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin sözlerinin yanlış algılandığını söyledi
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İran’ın resmi haber ajansı olan IRNA, Hatibzade’nin Tahran’da yapılan basın konferansında sorulan soruları yanıtladığı haberini yaptı. 

Hatibzade, Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi’nin Türkiye’yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştirdiği cümlelerin yanlış algılandığını söyledi. Hatibzade, İran ve Türkiye’nin ulusal egemenlik ve İran’ın toprak bütünlüğü konularında aynı fikirde olduklarını ifade etti. Hatibzade, Mescidi’nin konuşmasının yanlış algılandığı ve yapılan görüşmeler sayesinde bu sorunun çözüldüğünü söyledi. 

Mesci’nin konuşmaları nedeniyle İran’ın Ankara Büyükelçisi olan Ferazmend, dün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. 



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:10
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Anahtar Kelimeler:
İranBağdatDışişleri Bakanlığı SözcüsüTürkiyeBağdat Büyükelçisi
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