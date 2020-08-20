Irak'ın kuzeyinde bomba yüklü 2 maket uçak imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığı bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya bakıldığında Irak’ın kuzeyinde yer alan üs bölgesine 2 adet maket uçak ile bombalı saldırı girişiminde bulunulduğu ifade edildi. Bölgedeki Mehmetçiklerimizin yüksek seviye dikkati sayesinde erkenden fark edilen saldırı önlendiği belirtildi. Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bomba yüklü 2 adet maket uçaklı saldırının henüz gerçekleştirilmeden fark edildiği ve gerekli hamleler ile imha edildiği Bakanlık tarafından ifade edilenler arasında yer aldı.