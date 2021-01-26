İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi

Bolu’nun Çıkınlar Mahallesinde yaşanan olayda İsmail Ç. eşiyle arasında sorun olduğunu ve eve almadığını söyleyerek inşaat halinde olan bir binanın beşinci katına çıkarak intihar etmek istedi.

Çevrede bulunanlar olayı polis ve itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler İsmail Ç.’yi ikna etmeye çalışsa da vazgeçiremediler. Sonrada olay yerine gelen İsmail Ç’nin eşi durumu görünce fenalaştı.

Karısı ikna etti

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendine gelen kadın daha sonra eşine ‘Affettim eve alacağım in aşağıya’ deyince ikna olan İsmail Ç. ‘Söz verdin eve almazsan bir daha yaparım’ sözlerini söyleyerek intihardan vazgeçti.