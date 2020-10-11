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İntihar için çıktığı damda polis ikna etmek isterken alkolün etkisiyle sızdı

Antalya'da yaşanan olayda kız arkadaşından ayrıldığı için içki içip intihara kalkışan bir kişi ekipler tarafından ikna edilmeye çalışılırken çatıda sızıp kaldı.

11 Ekim 2020 Pazar 21:09
İntihar için çıktığı damda polis ikna etmek isterken alkolün etkisiyle sızdı
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İntihar olayı akşam üzeri Antalya Muratpaşa'da yaşandı.

İlçede yaşayan B.K isimli şahıs aynı mahallede yaşayan kız arkadaşının evine gitti. Bu esnada kız arkadaşının evinde başka bir erkek görünce öfkelendi ve sinir harbi geçirdi. Sinir krizi ile kendisinede zarar veren ve alkol alan B.K apartmanın çatısına çıktı.

Çatıda alkol almaya devam eden B.K kendisini ikna etmek için gelen arkadaşına intihar edeceğini söyledi. Olayın ekipleri ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine polis ve itfaiye geldi. Bu esnada B. K polisi yanına yaklaştırmadı ve arkadaşıyla konuşmaya devam etti.


Sohbetin uzaması ve  Müzakereci polisin bölgeye gelmesiyle birlikte B.K çatının ucuna giderek bu bölgeye uzandı ve ayaklarını aşağı doğru sarkıttı. Bu durum üzerine belediye ekipleri aşağıda branda açtı.

 

 

Bir süre sonra aldığı alkolünde etkisiyle çatıda sızan B.K.’nın yanına giden arkadaşı, onu güvenli alana çekti. Ardından çağrılan sağlık ekipleri uyuya kalan genci sedyeye alarak ambulansa taşıdı. B.K. hastaneye kaldırıldı.



Son Güncelleme: 11.10.2020 21:09
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Anahtar Kelimeler:
Antalya IntiharAntalya
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