İntihar için çıktığı damda polis ikna etmek isterken alkolün etkisiyle sızdı

İntihar olayı akşam üzeri Antalya Muratpaşa'da yaşandı.

İlçede yaşayan B.K isimli şahıs aynı mahallede yaşayan kız arkadaşının evine gitti. Bu esnada kız arkadaşının evinde başka bir erkek görünce öfkelendi ve sinir harbi geçirdi. Sinir krizi ile kendisinede zarar veren ve alkol alan B.K apartmanın çatısına çıktı.

Çatıda alkol almaya devam eden B.K kendisini ikna etmek için gelen arkadaşına intihar edeceğini söyledi. Olayın ekipleri ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine polis ve itfaiye geldi. Bu esnada B. K polisi yanına yaklaştırmadı ve arkadaşıyla konuşmaya devam etti.

Sohbetin uzaması ve Müzakereci polisin bölgeye gelmesiyle birlikte B.K çatının ucuna giderek bu bölgeye uzandı ve ayaklarını aşağı doğru sarkıttı. Bu durum üzerine belediye ekipleri aşağıda branda açtı.

Bir süre sonra aldığı alkolünde etkisiyle çatıda sızan B.K.’nın yanına giden arkadaşı, onu güvenli alana çekti. Ardından çağrılan sağlık ekipleri uyuya kalan genci sedyeye alarak ambulansa taşıdı. B.K. hastaneye kaldırıldı.