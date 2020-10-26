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İntihar eden gencin ailesi sağlıkçılara ve polise saldırdı: 20 gözaltı

Sağlık çalışanlarına şiddet devam ediyor. Ankara’da intihar eden ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları hastanede görevli sağlık personeline saldırdı. Olaylar sonrası polis 20 kişiyi göz altına aldı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 13:21
İntihar eden gencin ailesi sağlıkçılara ve polise saldırdı: 20 gözaltı
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Ankara’daki Gülhane Askeri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olaylı bir akşam yaşandı. Gece geç saatlerde çıktığı yüksek bir binadan atlayarak yaşamına son vermek isteyen bir genç yaralı olarak kaldırıldığı GATA’da hayatını kaybetti.


Üzücü olaydan sonra hastaneye akın eden gencin yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı ve öfkeli yakınlar hastane personeli ile polise taş attı.

3 POLİS YARALANDI

Olayların büyümesiyle birlikte hastane bahçesine takviye polis ekipleri  geldi olayları bastırdı. Taş yağmuruna tutulan personel ve polis ekipleri arasından 3 polis yaralandı. Olaylar sonrasında 20 kişi göz altına alındı.



Son Güncelleme: 26.10.2020 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarına şiddetGata
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