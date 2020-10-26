İntihar eden gencin ailesi sağlıkçılara ve polise saldırdı: 20 gözaltı

Ankara’daki Gülhane Askeri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olaylı bir akşam yaşandı. Gece geç saatlerde çıktığı yüksek bir binadan atlayarak yaşamına son vermek isteyen bir genç yaralı olarak kaldırıldığı GATA’da hayatını kaybetti.

3 POLİS YARALANDI

Üzücü olaydan sonra hastaneye akın eden gencin yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı ve öfkeli yakınlar hastane personeli ile polise taş attı.

Olayların büyümesiyle birlikte hastane bahçesine takviye polis ekipleri geldi olayları bastırdı. Taş yağmuruna tutulan personel ve polis ekipleri arasından 3 polis yaralandı. Olaylar sonrasında 20 kişi göz altına alındı.

