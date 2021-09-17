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İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
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İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!

AKP,yeni bir vergi paketi üzerinde çalışmaktadır. Bu vergi paketi içerisinde internet üzerinden yayınladıkları videolarla para kazanan kişilerden kesilen verginin direkt olarak banka hesabı üzerinden alınacağı duyuruldu. Vergi ,banka hesabı üzerinden nasıl kesilecek? Bu haberimizde internet üzerinden para kazanan insanların vergi verme işlemlerine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Youtuberlar için vergi takibi durumu...

17 Eylül 2021 Cuma 00:35
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
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Youtube benzeri sosyal medya üzerinden para kazanan insanlardan vergi alınacağı duyuruldu. Video yayınlayarak para kazanan insanları ilgilendiren bu düzenlemenin detayları araştırılmaktadır. İntenet geliri nasıl alınacak?

Banka intenet gelirini otomatik kesecek

Mecliste AKP tarafından vergi muafiyeti ve vergilere ilişkin kanun teklifi üzerinde çalışılmaktadır. Bu düzenlemede intenetten para kazananlara ilişkin detaylar da bulunuyor. Youtuber olan kişilere vergi kolaylığı sağlanacak. Vergi mükellefi olan Youtuberlar için defter tutma zorunluluğu bulunuyordu. Bunun paket içerisinde kaldırılması planlanıyor. Banka direkt olarak stopajı hesaptan kesecek. Kişinin özel hesabından para kesilmiş olacak.


Son Güncelleme: 17.09.2021 00:35
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