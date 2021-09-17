İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!

Youtube benzeri sosyal medya üzerinden para kazanan insanlardan vergi alınacağı duyuruldu. Video yayınlayarak para kazanan insanları ilgilendiren bu düzenlemenin detayları araştırılmaktadır. İntenet geliri nasıl alınacak?

Banka intenet gelirini otomatik kesecek

Mecliste AKP tarafından vergi muafiyeti ve vergilere ilişkin kanun teklifi üzerinde çalışılmaktadır. Bu düzenlemede intenetten para kazananlara ilişkin detaylar da bulunuyor. Youtuber olan kişilere vergi kolaylığı sağlanacak. Vergi mükellefi olan Youtuberlar için defter tutma zorunluluğu bulunuyordu. Bunun paket içerisinde kaldırılması planlanıyor. Banka direkt olarak stopajı hesaptan kesecek. Kişinin özel hesabından para kesilmiş olacak.