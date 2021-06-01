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İnternet kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekranlara çıkmış ve normalleşme sürecinin ikinci aşamasında yürürlüğe geçirilen yeni kararları bildirmiştir. Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi içeriğine göre internet kafelerin durumu merak edilmeye başlandı. Uzun bir süredir kapalı olan internet kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

01 Haziran 2021 Salı 20:42
İnternet kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yürütülen Kabine Toplantısı sonrasında 80 milyonun gözü alınan kararlara çevrildi. Covid-19 ile verilen mücadele adına Türkiye’nin 1 Haziran tarihinden itibaren izleyeceği yeni dönem tedbirleri toplantının bitiminden hemen sonrasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bunun üzerine İntenet kafelerin akıbetini merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı.

 

İntenet Kafeler iş başı yaptı mı?

 
31 Mayıs 2021 tarihinde Kabine Toplantısı yapıldı ve ardından toplantıda alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde; birçok işletme tekrar faaliyetlerine başlarken, birçoğu faaliyetlere devam edecektir. İntenet kafelerse kapalı kalmaya devam edecek.

 

İntenet kafeler hangi tarihte açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında:
14 Nisan 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerini durduran işletmelerin;
 
• Sinema salonları,
• Kahveler, kafeler, denekler, çay bahçeleri gibi alanlar,
• İntenet kafe veya salon, bilardo salonları ve elektronik oyunların oynandığı işletmeler,
• Halı saha, spor salonu ve açık yüzme havuzlarının,
• Tematik parklar ile lunaparkların,

 

Faaliyete geçecek olan işletmelerin bu esnada;

• Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında yer alan bütün işkolları ve işletme alanları için farklı kurallar bulunmakta ve bu kurallara tamamen uyulması gerekmekte,
• Kahvehaneler, kıraathaneler, kafe, çay bahçesi ve denek lokalleri gibi alanlarda kart oyunu oynatılmaması, aynı esnada aynı masada oturmakta olanların; dışarıda ise 3, içeride ise 2 kişiden fazla müşterinin kabul edilmemesine,
• Sinema salonlarının yarı kapasiteli (bir koltuğun dolu olması esnasında yanındaki koltuğun bış kalması) sınırının uygulanması,
Kaydı ile 1 Haziran 2021 tarihinden sonrasında (Pazar günleri sayılmaz)  saat sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatlerinde faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.
 

Öte taraftan kapalı yüzme havuzlarının, saunaların, masaj salonları ve hamamların, nargile kafe/salon ile gazino, tavena ve birahane gibi işletmelerin faaliyetleri yeni bir karar uygulanıncaya dek kapalı kalmaya devam edecek.

 

Kademeli normalleşme süresinde hangi işletmeler kapalı kalacak?

17 ile 1 Haziran arasında alınan kararlar neticesinde birtakım işletmelerin faaliyeti geçici bir süre zarfı için durdurmasına karar verilmişti. Bu işletmeler ise;
• Gazinolar, birahane, nargile kafe ve salonları ile tavenalar,
• Sinema salonları,
• Kıraathane, kahvehane, deneklerin lokalleri, çay bahçeleri,
• İntenet kafeler, elektronik oyunların oynandığı alanlar ile bilardo salonları,
• Yüzme havuzu, spor salonu ve halı sahalar,
• Saunalar, masaj salonları ve hamamlar,
• Tematik park ile Lunaparklar,

 

Çay ocaklarınınsa masalarda, sandalye ve tabureleri kaldırmak ve yalnızca esnaf kişilerin servislerini yerine getirmek şartı ile faaliyetlerine devam edebilecekleri duyuruldu.

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 20:42
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