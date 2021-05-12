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Instagram ve Facebook'tan Selçuk Bayraktar'a 'İsrail' sansürü!

Baykar Savunma Teknoloji kurucusu Selçuk Bayraktar'ın Doğu Kudüs'teki İsrail zulmüne karşı tepki verdiği paylaşımlarına Instagram ve Facebook tarafından sansür konularak kaldırıldı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:25
Instagram ve Facebook'tan Selçuk Bayraktar'a 'İsrail' sansürü!
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Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Burak Duvarında toplanan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da meydana gelen yangında şarkı söyleyip ve dansla kutladıkları görüntülere tepki olarak İnstagram hesabından yaptığı paylaşım 'nefret söylemi' gerekçesi ile kaldırıldı.

Bunun üzerine Twitter hesabından paylaşımının kaldırılmasına tepki gösteren Bayraktar, ‘Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın’ sözleriyle İnstagram’ın yaptığını eleştirdi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
Selçuk BayraktarİsrailİnstagramFacebook
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