Instagram ve Facebook'tan Selçuk Bayraktar'a 'İsrail' sansürü!

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Burak Duvarında toplanan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da meydana gelen yangında şarkı söyleyip ve dansla kutladıkları görüntülere tepki olarak İnstagram hesabından yaptığı paylaşım 'nefret söylemi' gerekçesi ile kaldırıldı.

Bunun üzerine Twitter hesabından paylaşımının kaldırılmasına tepki gösteren Bayraktar, ‘Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın’ sözleriyle İnstagram’ın yaptığını eleştirdi.

Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi.#AlAqsaUnderAttack #AksadaZülumVar https://t.co/Mg4UoC8GfY — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) Mayıs 11, 2021