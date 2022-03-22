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İnsanlara Çay Diye Öyle Bir Şey İçireceklerdi ki; Hayatlarından Oluyorlardı! İşte O Çayın İçinden Çıkanlar...

Gıda hilekarları bu defa da Diyarbakır'da yakayı ele verdi. İnsanların ekonomik sorunlarını sömürerek 50 TL. ucuza sattıkları o çay hayatlarından olmalarına neden olacaktı.

22 Mart 2022 Salı 18:13
İnsanlara Çay Diye Öyle Bir Şey İçireceklerdi ki; Hayatlarından Oluyorlardı! İşte O Çayın İçinden Çıkanlar...
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Gıda hilekarları bu defa da Diyarbakır'da yakayı ele verdi. İnsanların ekonomik sorunlarını sömürerek 50 TL. ucuza sattıkları o çay hayatlarından olmalarına neden olacaktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri seyyar satıcıya yaptıkları denetimde öyle bir şey yakaladılar ki pek çok kişinin hayatını kurtardılar. Peki o çayın içinden ne çıktı? İşte detaylar...

Kaçak Çayın İçinden Çıkanlar Görenleri Şok Etti!

Diyarbakır Büyükşehir belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde görülenler ağızların açık kalmasına neden oldu. Bir seyyar satıcıya yapılan denetimde kaçak çayın içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı. İnsanların ekonomik zorluğundan yararlanarak daha ucuza satılan bu çayın içinden çıkanları duyunca sizler de gözlerinize inanamayacaksınız. İşte detaylar...

Normal fiyatlarına kıyasla 50 TL. daha ucuza satılan çayın içinden çıkanlar görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Diyarbakır'da bir seyyar satıcının insanların içmesi için sattığı kaçak çayın içinden çıkanlar karşısında zabıtalar bile şaşkınlığını gizleyemedi. İnsanlar 50 TL. için neredeyse sağlığından olacaktı. Zabıta ekiplerinin farkettiği o detay herkesi şoke etti. Haberin detayları devamında yer alıyor. 

Diyarbakır'da normal çaya kıyasla 50 TL. daha ucuza satılan kaçak çayın içinden çıkanlar zabıtların bile ağzının açık kalmasına neden oldu. Denetim sırasında bir seyyar satıcıya denk gelen zabıtalar satıcıyı denetlemek istedi. Denetlemenin üstüne normal çayın 50 TL. altında satılan kaçak çayı fark eden zabta çayın içini açınca gördükleri karşısında şok oldu. Peki o çayın içinden neler çıktı? Çay alışverişine dikkat! İşte o çayın içinden çıkanlar...

Çay paketlerinin içinden sadece bir avuç dem , ağırlık olması içinse konulan pek çok talaş bulundu. Talaşı gören zabıta ekipleri şaşkınlığını gizleyemedi. Çaya benzer bu talaşı çay diye insanlara 50 TL. daha ucuza satan seyyar satıcı ise gözaltına alındı. İmha edilmesi üzerine 7 pakete el konulurken zabıtalar vatandaşların böyle durumları ihbar etmesi gerektiğini bildirdi. 

Son Güncelleme: 22.03.2022 18:24
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