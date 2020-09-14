İnşaat işçileri ve aile arasında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Stadyum Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın yakınındaki binaya toz gittiği gerekçesiyle inşaat işçileri ve aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda gruplar birbirine inşaat demirleriyle saldırdı.

Kavga sırasında Ömer A. (40) silahıyla Özkan T. (21) ve Emrah Ö. (28) yaraladı.

Yaralılardan Özkan K. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Emrah Ö.’nün tedavi altında olduğu öğrenildi. Kavga sırasında yaralanan F.T. (15), Nurcan A. (35), M.A. (16) ve E.A. ise tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri kaçan şüpheli Ömer A.’nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.