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İnşaat işçileri çalışmaya devam ediyor

İnşaat işçileri kısıtlama demeden çalışmaya devam ediyor. 17 günlük tam kapanma süresince inşaat işçileri çalışmaya devam edecek.

02 Mayıs 2021 Pazar 19:10
İnşaat işçileri çalışmaya devam ediyor
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Sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan inşaat işçileri kısıtlama da çalışmaya devam ediyor. İnşaat işçileri kısıtlama demeden çalışmaya devam ederken, 17 günlük tam kapanma süresince inşaat işçileri her gün çalışmaya devam edecek.

Son yapılan kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan 2021 tarihi ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında 17 günlük tam kapanma süreci başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Vatandaşlarımız bu duruma tepki gösterirken içişleri bakanlığı konuyla ilgili genelge yayınladı.

İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarından inşaat işçileri muaf tutuldu. Bu kapsamda yasakların başladığı günler içerisinde inşaat işçileri çalışmalarını devam ettiriyor. İnşaat işçileri binaların kaplama, dış cephede giydirme kısımlarında canla başla çalışmaya devam etti.




Son Güncelleme: 02.05.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
İnşaatİşçi
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