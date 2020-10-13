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İnşaat alanında feci olay! İki işçi göçük altında kaldı

Kahramanmaraş'ta bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı. İki işçinin cansız bedenleri toprağın altından çıkarılırken, yakınları çalışmaları izledi.

13 Ekim 2020 Salı 07:24
İnşaat alanında feci olay! İki işçi göçük altında kaldı
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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir inşaatta istinat duvarı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle, iki işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri intikal etti.


İki işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla Cengiz Yıldırım (28) ile Alaadin Zevkli’nin. (59) cansız bedenleri toprak altından çıkarıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırılırken, olay yeri incelenmesi için koruma altına alındı.



Son Güncelleme: 13.10.2020 07:24
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KahramanmaraşİşçiGöçükİnşaat
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