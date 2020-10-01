İngiltere Türkiye hakkında flaş bir karar aldı! İngiltere'nin Ulaştırma Bakanı açıkladı

İngiltere covid-19 kapsamında yeni bir önlem aldı. Bu önlem Türkiye’ den ve Polonya’ dan gelen kişilerin önce 14 günlük bir karantinaya alınması şartı getirildi. İngiltere her hafta covid-19 pandemisi nedeni ile listesini güncellemektedir. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ ın yaptığı açıklamada ise Cumartesi günü İngiltere’ nin saatlerinde 04. 00’ dan itibaren Polonya ve Türkiye’ den gelenler için 2 haftalık karantina uygulanacağını söyledi. Gelen son verilen ışığında bu kararı aldıklarını belirten Shapps konuşmasında “Türkiye’ yi listeden çıkartıyoruz çünkü Türkiye’ nin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi gibi uluslararası örgütlere tanımından farklı bir şekilde tanımlıyor. Bu yüzden Türkiye ile ilgili risk değerlendirmemizi revize ettik” dedi.

Shapps’ ın değindiği başka bir konu ise, Karayipler tarafında bulunmakta olan St Eustatius, Saba Adaları ve Bonaire’ ın da karantinaya tabii tutulacaklar arasına girdiğini söyledi. İngiltere 100 bin kişinin içerisinde yüzde 20’ sinin üzerinde covid-19 virüsüne yakalanan varsa o ülkeden gelenleri karantina listesine almaktadır. Polonya’ da ise bu aran %36 şeklindedir. İngiltere’ nin güncel vaka sayısı ise 460.178’ ken, toplam ölen sayısı 42. 202 şeklindedir.