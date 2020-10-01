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İngiltere' den çevreciliği destekleyen hareket! Plastik kullanımı azalıyor

İngiltere uzun süre önce aldığı kararı sonunda yürürlüğe koydu. Plastik kullanımını azaltmak için yapılan hamlenin kullanım oranını düşüreceğine inanılıyor. Plastik doğa için en tehlikeli atıklardan birisidir, yanlış kullanımında doğada 1000 yıl kalmakta olan plastik için İngiltere' nin getirdiği kararı haberimizden okuyabilirsiniz.

01 Ekim 2020 Perşembe 23:49
İngiltere' den çevreciliği destekleyen hareket! Plastik kullanımı azalıyor
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Covid-19 ile girilen savaşta her gün yeni bir yol izleyen İngiltere, tek kullanımlık kulak temizleme çubuğu ve plastikten yapılmış pipetin alım ve satımı için yasak çıkarttı. Ek olarak kokteyl karıştırıcıların da pazarlaması yasaklandı.

Uzun Zamandır Yürürlüğe Geçmesi Bekleniyordu!


Çevre örgütlerinin yaptığı çağrılar genelde plastik yerine kağıtların kullanılması içindi. 2019’ un Mayıs ayında ise plastik satışlarını durduracak yasaklar onaylanmıştı ama gelişen Covid-19 durumu nedeni ile yürürlüğe geçmesi sanılandan uzun sürmüş ve 1 Ekim tarihi olarak kararlaştırılmıştır. Ülkede ise 2. Miyara yakın kulak çubuğu, 5 Milyara yakın tek kullanımlık plastikten yapılma pipet ve 300 milyon tek kullanımlık plastik kokteyl karıştırıcısının kullanıldığı düşünülüyor. Bazı işletmeler ise yasağın gelmesini beklememiş ve yukarıda sayılan tek kullanımlık ürünlerin satışını yapmamıştır. Yasaktan muaf işletmeler ise; barlar, hastaneler, kafe ve restoranlardır. Tek kullanımlık plastik bulundurmasının sebebi ise hastaların ve özel ihtiyacı bulunan kişilere yönelik hizmet sağlamaktır.

 



Son Güncelleme: 01.10.2020 23:49
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Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Plastik AtıkPlastik Kullanımını Azaltmak
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