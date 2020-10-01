İngiltere' den çevreciliği destekleyen hareket! Plastik kullanımı azalıyor

Covid-19 ile girilen savaşta her gün yeni bir yol izleyen İngiltere, tek kullanımlık kulak temizleme çubuğu ve plastikten yapılmış pipetin alım ve satımı için yasak çıkarttı. Ek olarak kokteyl karıştırıcıların da pazarlaması yasaklandı.

Uzun Zamandır Yürürlüğe Geçmesi Bekleniyordu!

Çevre örgütlerinin yaptığı çağrılar genelde plastik yerine kağıtların kullanılması içindi. 2019’ un Mayıs ayında ise plastik satışlarını durduracak yasaklar onaylanmıştı ama gelişen Covid-19 durumu nedeni ile yürürlüğe geçmesi sanılandan uzun sürmüş ve 1 Ekim tarihi olarak kararlaştırılmıştır. Ülkede ise 2. Miyara yakın kulak çubuğu, 5 Milyara yakın tek kullanımlık plastikten yapılma pipet ve 300 milyon tek kullanımlık plastik kokteyl karıştırıcısının kullanıldığı düşünülüyor. Bazı işletmeler ise yasağın gelmesini beklememiş ve yukarıda sayılan tek kullanımlık ürünlerin satışını yapmamıştır. Yasaktan muaf işletmeler ise; barlar, hastaneler, kafe ve restoranlardır. Tek kullanımlık plastik bulundurmasının sebebi ise hastaların ve özel ihtiyacı bulunan kişilere yönelik hizmet sağlamaktır.