İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

İnegöl'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'ya bağlı İnegöl ilçesinde baba ve oğlun bulunduğu elektrikli bisiklet ile sağ şeride kontrolsüz olarak giren bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen baba ve oğul yaralandı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 23:31
İnegöl'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Takip Et:

Bursa İnegöl’de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada baba ve oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay Bursa-Ankara yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya gitmekte olan 60 yaşındaki ihsan Özden yönetimindeki 1 PG 019 plakalı araç kontrolsüz biçimde sağ şeride girdi. Sağ şeritte seyreden elektrikli bisiklette bulunan Suriye uyruklu 38 yaşındaki Muhammed Masa ve oğlu 15 yaşındaki Hammud Masa çarpmanın etkisi ile yola savruldu.

Elektrikli bisiklette bulunan baba ve oğul yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammed ve Hammud Masa’yı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırırken sürücü İhsan Özden ise ifade için emniyete götürüldü. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 26.04.2021 23:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
InegölKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni koronavirüs risk haritası; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
Yeni koronavirüs risk haritası; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
Müge Anlı'da aranan Özgür Kılınç nerede, bulundu mu?
Müge Anlı'da aranan Özgür Kılınç nerede, bulundu mu?
Tam kapanma gelecek mi? Bayram tatilinde tam kapanma olur mu? Kabine toplantısı kararları ne olacak?
Tam kapanma gelecek mi? Bayram tatilinde tam kapanma olur mu? Kabine toplantısı kararları ne olacak?
Sağlık Ocakları hafta içi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Aile Hekimlikleri kaça kadar açık? Sağlık ocağı çalışma saatleri
Sağlık Ocakları hafta içi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Aile Hekimlikleri kaça kadar açık? Sağlık ocağı çalışma saatleri
1 Mayısıs işçi bayramı nasıl ortaya çıktı? 1 Mayısıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?
1 Mayısıs işçi bayramı nasıl ortaya çıktı? 1 Mayısıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?
Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağın süresi ne zamana kadar uzatıldı?
Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağın süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Popüler Haberler

iOS 14.5 ile gelen yeni özellikler neler?
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Göz kapağı estetiği yapan hastaneler ve ücretleri 2021
Kağıt Ev 2. bölüm tek parça izle Star TV 26 Nisan
Çukur 126. bölüm izle tek parça izle Show TV
Yasak Elma 108. bölüm izle tek parça izle Fox TV
Maraşlı 15. bölüm tek parça izle ATV Maraşlı 26 Nisan
Çalışan izin parası hesaplama nasıl yapılır? İzin parası hesaplama işlemleri
Beşiktaş, Salih ile anlaştı mı? Salih Uçan'ın yeni adresi hangi takım olacak?
Doya Doya Moda başvuru nasıl yapılır? TV8 Doya Doya Moda başvuru ve iletişim bilgileri
2021 Gürcistan asgari ücret ne kadar?
Arka Sokaklar dizisinde Civan Güngör karakterini Emre Törün canlandırıyor
Ramo dizisindeki Nadya karakteri kimdir? Gözde Kaya nereli, yaşı kaç?
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok, geri gelecek mi? Müge Anlı Rahmi Özkan hastalandı mı?
e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyehat izin belgesi alma işlemleri
Anneler Günü şiirleri; En güzel, en anlamlı, duygusal, 2,3,4,5,6 kıtalı Anneler Günü şiirleri
Bedia Ener Kağıt Ev dizisi kadrosuna katıldı
Bir Gün nasıl yazılır? TDK Bir Gün Mü, Birgün mü yazılılır? Bir Gün doğru yazılışı
Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri
Maraşlı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Maraşlı devam eder mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.