İnegöl'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa İnegöl’de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada baba ve oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay Bursa-Ankara yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya gitmekte olan 60 yaşındaki ihsan Özden yönetimindeki 1 PG 019 plakalı araç kontrolsüz biçimde sağ şeride girdi. Sağ şeritte seyreden elektrikli bisiklette bulunan Suriye uyruklu 38 yaşındaki Muhammed Masa ve oğlu 15 yaşındaki Hammud Masa çarpmanın etkisi ile yola savruldu.

Elektrikli bisiklette bulunan baba ve oğul yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammed ve Hammud Masa’yı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırırken sürücü İhsan Özden ise ifade için emniyete götürüldü. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.