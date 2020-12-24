İncirlik üssünde hareketli anlar! F-16'lar peş peşe havalandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Üssü'nde görülen bir drone, uçakların arka arkaya havalanmasına neden oldu.

3 yıl önce Rusya'lı bir kişinin üssün çevresinde drone ile keşif yaparken yakalanması ve hakkında saldırı hazırlığı iddiasıyla tutuklanması sonrası İncirlik Üssü, denetimlerini daha fazla sıklaştırmıştı. Bugün yine bir drone, üssün içerisinde hareketliliğe neden oldu.

Üs bahçesine bir drone düştüğünü gören personel durumu üs görevlilerine ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarın ardından 3 adet F-16 savaş uçağı hangarlarından çıkarak peş peşe havalanırken ekiplerde kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Bahçede bulunan drone, inceleme yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.