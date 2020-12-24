İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

İncirlik üssünde hareketli anlar! F-16'lar peş peşe havalandı

Adana İncirlik üssündeki 10. Tanker Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşandı. Üssün üzerinde görülen drone paniğe neden olurken 3 adet F-16 savaş uçağı hangarlardan peş peşe çıkarak havalandı.

24 Aralık 2020 Perşembe 11:40
İncirlik üssünde hareketli anlar! F-16'lar peş peşe havalandı
Takip Et:

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Üssü'nde görülen bir drone, uçakların arka arkaya havalanmasına neden oldu. 

3 yıl önce Rusya'lı bir kişinin üssün çevresinde drone ile keşif yaparken yakalanması ve hakkında saldırı hazırlığı iddiasıyla tutuklanması sonrası İncirlik Üssü, denetimlerini daha fazla sıklaştırmıştı. Bugün yine bir drone, üssün içerisinde hareketliliğe neden oldu.

Üs bahçesine bir drone düştüğünü gören personel durumu üs görevlilerine ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarın ardından 3 adet F-16 savaş uçağı hangarlarından çıkarak peş peşe havalanırken ekiplerde kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Bahçede bulunan drone, inceleme yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Son Güncelleme: 24.12.2020 11:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdanaIncirlik üssüF 16Drone Paniği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği hakkında çok önemli açıklama! Başvurular ileri tarihe mi ertelendi?
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği hakkında çok önemli açıklama! Başvurular ileri tarihe mi ertelendi?
Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin
Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin "Silivri Soğuktur" şakasına gülerek tepki verdi
Eşini görmek isteyen kişi kayınpederi ve kayınvalidesine şiddet uyguladı
Eşini görmek isteyen kişi kayınpederi ve kayınvalidesine şiddet uyguladı
Kayseri'de boş evde çıkan yangın korkuttu
Kayseri'de boş evde çıkan yangın korkuttu
Bolu'da gözü dönmüş saldırgan parkta yürüyen genç kıza bıçakla saldırdı
Bolu'da gözü dönmüş saldırgan parkta yürüyen genç kıza bıçakla saldırdı
Silivri-Çerkezköy yolunda kaza: 5 kişi ağır yaralandı
Silivri-Çerkezköy yolunda kaza: 5 kişi ağır yaralandı

Popüler Haberler

2021 AGİ tablosu evli ve çocuklu işçi için nasıl olacak? AGİ ne kadar olacak?
Girişimci kadınlara 40 bin TL geri ödemesiz destek
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2020 Aralık KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Şirin Payzın kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2020 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İzmir alan kodu kaçtır?
Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2020 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
2020 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Ozan Güven Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?
İyi Fikir sunucusu Seval Çöpür kimdir? Pelin Çift neden bıraktı?
SGK müşteri hizmetleri ve danışma hattı numarası kaçtır? SGK danışma hattı destek ve hizmetleri
Maçlar seyircisiz oynanacak maç bilet paraları ne olacak? Maç bileti alanlar bilet paralarını ne zaman iade alacaklar?
Rüyada kağıt para görmek ne demektir? Rüyada kağıt para görmenin tabiri ve anlamı
Arka Sokaklar Rıza Baba dizide neden yok? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?
Garanti BBVA 10.000 TL Aralık 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası’na emeklilik kredisi çekerek emekli olabilecek!
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Banka sicili bozuk ve kredi notu düşük olanlara güzel haber geldi! Sicili bozuk olanlar 20.000 TL kredi
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.