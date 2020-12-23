IMEI'lerin e-Devlet üzerinden sorgulanması zorunlu hale getiriliyor! Cezai işlem uygulanacağı açıklandı!

Yurtdışından getirilen telefonlardan alınan vergilerde yaşanan artışlar nedeni ile kaçak yollardan getirilen telefonlarda ki artışlar ve IMEI yolu ile klon telefonlarda patlama yaşandı. Ayda satılan 1 milyondan fazla telefonun en az 200 bini kaçak yollarla ülke giren ve klonlanan telefonlarda artış sürüyor.
Ayda 200 bin klon telefon satışı yapılıyor
Satışa sunulan telefonların klon olduğunu belirten Tunacı 7 yıl boyunca sinyal alınamayan telefonların BTK tarafından IMEI havuzundan çıkarıldığı açıklandı. BTK’nın 7 yıllık süresinin talepler ve artan kaçak telefonlar nedeni ile 2 yıla düşürülmesini istediği belirtildi.
Temmuzda satışlarda artış yaşandı
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tunacı özellikle Temmuz ayında telefon satışlarında patlama yaşandığı ve sadece bir ayda 1 milyon telefon satışı gerçekleştiği belirtildi. Yılda ortalama 12 milyon telefon satışı yapıldığı belirtilirken ilk defa satılan 1 milyon telefondan 200 binden fazlasının klon ve kayıp olduğunu belirtti.
IMEI kopyalama nasıl yapılır?
IMEI, kısaca telefonun kimlik numarasıdır. Tek bir telefon için üretilen IMEI numaraları cep telefonlarında *#06# kodlaması ile görüntülenebilir. Kaçak telefon satışı yapan kişiler bu numaraları kopyalayarak telefonlara atıyor bu sayede klon telefon elde edilmiş oluyor. BTK tarafından tespit edilen kopyalama işlemleri sonrasında kişiye kısa mesaj gönderilerek durum aktarılıyor.