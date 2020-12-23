IMEI'lerin e-Devlet üzerinden sorgulanması zorunlu hale getiriliyor! Cezai işlem uygulanacağı açıklandı!

Yurtdışından getirilen telefonlardan alınan vergilerde yaşanan artışlar nedeni ile kaçak yollardan getirilen telefonlarda ki artışlar ve IMEI yolu ile klon telefonlarda patlama yaşandı. Ayda satılan 1 milyondan fazla telefonun en az 200 bini kaçak yollarla ülke giren ve klonlanan telefonlarda artış sürüyor.

Ayda 200 bin klon telefon satışı yapılıyor

Ayda satılan 1 milyon üzerinde ki telefondan en az 200 bininin kaçak yollarla ülkeye getirilen telefon olduğunu belirten Tunacı geçtiğimiz yıllarda bu sayının 50 binin üzerine çıkmadığını ancak artan vergiler nedeni ile 200 binin üzerine çıktığını belirtti. Devletin kaçak yollarla getirilen telefonlardan büyük vergi zararına uğradığını belirtirken aynı zamanda illegal satışında arttığını belirtti.

Satışa sunulan telefonların klon olduğunu belirten Tunacı 7 yıl boyunca sinyal alınamayan telefonların BTK tarafından IMEI havuzundan çıkarıldığı açıklandı. BTK’nın 7 yıllık süresinin talepler ve artan kaçak telefonlar nedeni ile 2 yıla düşürülmesini istediği belirtildi.

Temmuzda satışlarda artış yaşandı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tunacı özellikle Temmuz ayında telefon satışlarında patlama yaşandığı ve sadece bir ayda 1 milyon telefon satışı gerçekleştiği belirtildi. Yılda ortalama 12 milyon telefon satışı yapıldığı belirtilirken ilk defa satılan 1 milyon telefondan 200 binden fazlasının klon ve kayıp olduğunu belirtti.

IMEI kopyalama nasıl yapılır?

IMEI, kısaca telefonun kimlik numarasıdır. Tek bir telefon için üretilen IMEI numaraları cep telefonlarında *#06# kodlaması ile görüntülenebilir. Kaçak telefon satışı yapan kişiler bu numaraları kopyalayarak telefonlara atıyor bu sayede klon telefon elde edilmiş oluyor. BTK tarafından tespit edilen kopyalama işlemleri sonrasında kişiye kısa mesaj gönderilerek durum aktarılıyor.