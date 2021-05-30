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İmam nikahlı koca genç kadının hayatını zindana çevirdi! Eskort hesabı açarak ahlaksız paylaşımlarda bulundu

Son dakika haberine göre 3 yıl önce imam nikahlı kocasından ayrılan Merve Gürbüz, eski eşi tarafından ölümle tehdit ediliyor. Ölüm ve yüzüne kezzap dökmekle tehdit edilen Gürbüz "Ben yaşamak istiyorum. Ne olur bu adamı benden uzaklaştırın." diye seslendi.

30 Mayıs 2021 Pazar 16:32
İmam nikahlı koca genç kadının hayatını zindana çevirdi! Eskort hesabı açarak ahlaksız paylaşımlarda bulundu
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında çalışan 23 yaşındaki Merve Gürbüz, 3 yıl önce ayrılma kararı aldığı dini nikahlı eşi N.A tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

5 yıl önce 18 yaşındayken N.A ile imam nikahı ile evlenen Gürbüz, bu birliktelikten bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Fakat ilerleyen zamanlarda dini nikahlı eşi N. A’dan şiddet gördüğü gerekçesi ile kızını da alarak ailesinin yanına geri döndü.

Bu durumu kabullenemeyen N.A Merve Gürbüz’ün hayatını zindan etti.

Ayrıldıktan sonra defalarca tehdit ettiğini ve sürekli telefon numarasını değiştiren Gürbüz, eski eşinin kendi adına sahte hesaplar açtığını söyledi. Gürbüz, “İnsanlara, akrabalarıma ahlaksız paylaşımlar yaptı. Benim adıma eskort hesabı açtı, yetmedi annemin adına açtı. Babama küfürler etti, aileme de bana da hayatı zindan etti.” dedi.

Şikayette bulunarak uzaklaştırma cezası alan N.A 'Sana hayatı zindan edeceğim, yüzüne kezzap dökeceğim. Sadece senin değil tüm ailenin hayatını karartacağım' diyerek mesajlar attığı ortaya çıktı.

Gürbüz, konu hakkında yardımda bulunurken ölmek istemediğini, yeni bir hayat kurmak istediğini dile getirdi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 16:32
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Anahtar Kelimeler:
Merve GürbüzEsenyurt
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