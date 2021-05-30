İmam nikahlı koca genç kadının hayatını zindana çevirdi! Eskort hesabı açarak ahlaksız paylaşımlarda bulundu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında çalışan 23 yaşındaki Merve Gürbüz, 3 yıl önce ayrılma kararı aldığı dini nikahlı eşi N.A tarafından tehdit edildiğini açıkladı.





5 yıl önce 18 yaşındayken N.A ile imam nikahı ile evlenen Gürbüz, bu birliktelikten bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Fakat ilerleyen zamanlarda dini nikahlı eşi N. A’dan şiddet gördüğü gerekçesi ile kızını da alarak ailesinin yanına geri döndü.

Bu durumu kabullenemeyen N.A Merve Gürbüz’ün hayatını zindan etti.

Ayrıldıktan sonra defalarca tehdit ettiğini ve sürekli telefon numarasını değiştiren Gürbüz, eski eşinin kendi adına sahte hesaplar açtığını söyledi. Gürbüz, “İnsanlara, akrabalarıma ahlaksız paylaşımlar yaptı. Benim adıma eskort hesabı açtı, yetmedi annemin adına açtı. Babama küfürler etti, aileme de bana da hayatı zindan etti.” dedi.





Şikayette bulunarak uzaklaştırma cezası alan N.A 'Sana hayatı zindan edeceğim, yüzüne kezzap dökeceğim. Sadece senin değil tüm ailenin hayatını karartacağım' diyerek mesajlar attığı ortaya çıktı.

Gürbüz, konu hakkında yardımda bulunurken ölmek istemediğini, yeni bir hayat kurmak istediğini dile getirdi.