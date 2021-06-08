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İllere göre vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı illere göre vaka yoğunluk haritasını duyurdu. Açıklanan rakamlar göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı megakent İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

08 Haziran 2021 Salı 18:46
İllere göre vaka sayıları açıklandı
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Koronavirüs ile mücadele sürecinde kademeli normalleşme devam ederken, günlük vaka sayıları 5-6 bin aralığında geziniyor.

Öte yandan hastalık üzerinde en etkili yöntem olan aşılama sürecide devam ediyor.

Bu süreçler devam ederken, Sağlık Bakanlığı illere göre vaka yoğunluk haritasının güncel durumunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında ait verileri duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan yoğunluk haritasına göre megakent İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 63,93 olurken bu oran başkent Ankara'da 99,50,  İzmir'de 41,23 ise oldu.

Açıklanan resmi rakamlara göre  100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller ,sırasıyla Bolu, Kars, Gümüşhane oldu.

 

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 18:46
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Anahtar Kelimeler:
Illere Göre Vaka SayısıVaka Yoğunluğu
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