İllere göre vaka sayıları açıklandı

Koronavirüs ile mücadele sürecinde kademeli normalleşme devam ederken, günlük vaka sayıları 5-6 bin aralığında geziniyor.

Öte yandan hastalık üzerinde en etkili yöntem olan aşılama sürecide devam ediyor.

Bu süreçler devam ederken, Sağlık Bakanlığı illere göre vaka yoğunluk haritasının güncel durumunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında ait verileri duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan yoğunluk haritasına göre megakent İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 63,93 olurken bu oran başkent Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 ise oldu.

Açıklanan resmi rakamlara göre 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller ,sırasıyla Bolu, Kars, Gümüşhane oldu.