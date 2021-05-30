İllere göre normalleşme mi uygulanacak ?

Günlük vaka sayılarının 60 binleri geçmesiyle birlikte Nisan ayı sonunda başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erdi , ancak Türkiye'de kademeli normalleşme için tarihi 1 Haziran işaret edildi.

Kademeli normalleşmeye günler kala Türkiye'nin gözü kulağı yarın yapılacak olan Kabine toplantısına çevrildi. Günlük vaka sayılarının 8 binlere kadar inmesiyle birlikte kısıtlamaların aniden kaldırılmasıyla birlikte tekrardan vaka sayılarında yükselişlerin olması yaşanabileceği için uzmanlar kademeli normalleşmenin uygulanmasını ve illere göre normalleşmenin uygulanmasını istiyor.

Yüksek riskli illerde farklı önlemler olabilir

Açık alan ve 2 metre mesafede rahat davranılabilir

Konuya ilişkin Milliyet'ten Aykut Yılmaz'a değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Mart ayında risk durumuna göre renklendirilmiş haritanın yayımlandığını hatırlatarak, bu renklendirmelere (mavi, sarı, turuncu, kırmızı) kısıtlamaların kaldırılıp, kaldırılmayacağının uygulanması kararının kabine toplantısında verileceğini söyledi. Kırmızı kategoride bulunan kentlerde İl Hıfzıssıhha kurullarının yetkili olduklarına dikkat çeken Çalışkan, kurulların bu kentlerde farklı önlem ve kısıtlama kararları alabileceklerini, kümelenmelerin olduğu, vaka sayılarının yoğun olduğu il ve ilçeler için farklı önlemlerin devreye girebileceğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dışarı çıkıldığında 2 metre mesafede başka kimse yoksa maske takılmasına gerek olmadığına dair sözlerini hatırlatan Çalışkan, 'Açık alanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık alanda ve 2 metre mesafenin korunduğu noktada biraz daha rahat davranılabilir' ifadelerini kullandı.