İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

İllere göre normalleşme mi uygulanacak ?

Türkiye kademeli normalleşme için 1 Haziran tarihini beklerken, gözler yarın yapılacak kabine toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Toplantı öncesinden uzmanlardan kritik açıklamalar geldi. Uzmanların tamamı kısıtlamaların bir anda değil, vaka sayılarının azaldığı illerde kademeli olarak kaldırılmasını istiyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:10
İllere göre normalleşme mi uygulanacak ?
Takip Et:

Günlük vaka sayılarının 60 binleri geçmesiyle birlikte Nisan ayı sonunda başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erdi , ancak Türkiye'de kademeli normalleşme için tarihi 1 Haziran işaret edildi.

Kademeli normalleşmeye günler kala Türkiye'nin gözü kulağı yarın yapılacak olan Kabine toplantısına çevrildi. Günlük vaka sayılarının 8 binlere kadar inmesiyle birlikte kısıtlamaların aniden kaldırılmasıyla birlikte tekrardan vaka sayılarında yükselişlerin olması yaşanabileceği için uzmanlar kademeli normalleşmenin uygulanmasını ve illere göre normalleşmenin uygulanmasını istiyor.

Yüksek riskli illerde farklı önlemler olabilir

Konuya ilişkin Milliyet'ten Aykut Yılmaz'a değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Mart ayında risk durumuna göre renklendirilmiş haritanın yayımlandığını hatırlatarak, bu renklendirmelere (mavi, sarı, turuncu, kırmızı) kısıtlamaların kaldırılıp, kaldırılmayacağının uygulanması kararının kabine toplantısında verileceğini söyledi. Kırmızı kategoride bulunan kentlerde  İl Hıfzıssıhha kurullarının yetkili olduklarına dikkat çeken Çalışkan, kurulların bu kentlerde farklı önlem ve kısıtlama kararları alabileceklerini, kümelenmelerin olduğu, vaka sayılarının yoğun olduğu il ve ilçeler için farklı önlemlerin devreye girebileceğini sözlerine ekledi.

Açık alan ve 2 metre mesafede rahat davranılabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dışarı çıkıldığında 2 metre mesafede başka kimse yoksa maske takılmasına gerek olmadığına dair sözlerini hatırlatan Çalışkan, 'Açık alanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık alanda ve 2 metre mesafenin korunduğu noktada biraz daha rahat davranılabilir' ifadelerini kullandı.

 

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Normalleşme1 Haziran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi
Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi
Esenler'de kan dondurucu olay 4 aylık hamile kadın otomobilden atıldı
Esenler'de kan dondurucu olay 4 aylık hamile kadın otomobilden atıldı
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası

Popüler Haberler

Aşkın Tarifi dizisinde Taylan karakteri kimdir? Gerçek adı ne?
Türkiye - Gine maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?
Senet karşılığı borç para nasıl alınır? Senet karşılığı kredi nedir?
Hangi bankalar senetle kredi imkanı sunar?
Senet ile kredi imkânı sunan Faktoring para veriyor mu?
Ziraat Bankası senetle kredi veriyor mu? Senetle kredi detayları
Kuyumcular borç altın veriyor mu? Borç para veren yerler
İstanbul’da tefeci nerede bulunur? Acil para bulma yolları
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı nedir? Onur Aziz nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisinde Metin karakterini Sinan Tuzcu canlandırıyor
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2021 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin tabirleri ve yorumları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Özcan kim? EDHO Burak Pamuk hakkında bilgiler
ATV canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Şok market 4-10 Haziran 2021 indirimli ürünler broşürü
Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi
Teşkilat dizisi Zayed kimdir? Mehmet Usta hakkında bilgiler
ATV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.