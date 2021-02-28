İlkokul mezunları bekçi olabilir mi? 2021 yılı bekçi maaşları ne kadar oldu?

2020 yılının son ayında açıklanan enflasyon verilerine göre Bekçi maaşlarına 2021 yılında %7,36 oranlık zam yapılmıştır. Tüm bekçilerin maaşlarına gelen %7,36 oranlık zam ile eğitim seviyeleri değişik olan bekçilerin maaş miktarları arasında farklar oluşmaktadır. 2021 yılında gelen zam ile birlikte ilkokuldan mezun olan bir bekçi 4 bin 618 TL, liseden mezun olan bir bekçi 4 bin 782 TL maaş alırken lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi ise 4 bin 999 TL maaş almaktadır.

2021 yılında bekçi alım şartları

2021 yılında bekçilik başvurusu yapmak için:

-Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

-Adayların en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması

-Aday boylarının en az 1,67 cm olmak zorundadır.

-Adayların beden kitle endeksi 18 ve 27 arasında olmalıdır.

-Adayların başvuru yapacağı şehirde en az bir sene ikamet etmesi gerekmektedir.

-Adayların askerlik ile ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir.

-Adayların toplumda kötü bir şöhret ile anılmaması gerekmektedir.

-Adayların kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir.

-Adayların yüz kızartıcı bir suç işlememesi ve bir suçtan hüküm giymiş olmaması gerekmektedir.

-Adayların silah taşımaya engel bir durumu bulunmaması gibi şartları taşıması gerekmektedir.

İlkokul mezunu olanlar bekçi olabilir mi?

2021 yılında bekçi olabilmek için en az lise veya dengi bir okuldan mezun olunması gerekmektedir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Yönetmeliğine göre bekçi alımlarında eğitim şartı İlkokulu bitirmek yazılı iken başka bir açıklamada ise “Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir” hükmü ile İçişleri Bakanlığı son alımlarda eğitim şartını “En az lise ya da dengi okul mezunu olmak” şeklinde değiştirmiştir.

2021 yılında bekçilik başvurusu yapmak için gerekli evraklar

Bekçilik başvurusu yapmak için gerekli olan evraklar şunlardır:

-Yeni tip nüfus cüzdanı

-Sınav başvuru belgesi

-Mezun olunan okuldan diploma

-İkamet belgesi

-4 adet biyometrik fotoğraf

-Sağlık belgesi

-Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge