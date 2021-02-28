İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

İlkokul mezunları bekçi olabilir mi? 2021 yılı bekçi maaşları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz yıl sonunda açıklanan enflasyon verilerine göre 2021 yılında bekçilerin maaşlarına yapılan %7,36 oranlık zam ile bekçiler maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Bekçi olmak için ise en az lise veya dengi bir okuldan mezun olma şartı aranmaktadır. Eğitim seviyelerine göre değişen bekçi maaş miktarlarının ne kadar yükseldiği haberimizde yer almaktadır.

28 Şubat 2021 Pazar 23:10
İlkokul mezunları bekçi olabilir mi? 2021 yılı bekçi maaşları ne kadar oldu?
Takip Et:

2020 yılının son ayında açıklanan enflasyon verilerine göre Bekçi maaşlarına 2021 yılında %7,36 oranlık zam yapılmıştır. Tüm bekçilerin maaşlarına gelen %7,36 oranlık zam ile eğitim seviyeleri değişik olan bekçilerin maaş miktarları arasında farklar oluşmaktadır. 2021 yılında gelen zam ile birlikte ilkokuldan mezun olan bir bekçi 4 bin 618 TL, liseden mezun olan bir bekçi 4 bin 782 TL maaş alırken lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi ise 4 bin 999 TL maaş almaktadır. 

2021 yılında bekçi alım şartları

2021 yılında bekçilik başvurusu yapmak için:

-Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

-Adayların en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması 

-Aday boylarının en az 1,67 cm olmak zorundadır. 

-Adayların beden kitle endeksi 18 ve 27 arasında olmalıdır. 

-Adayların başvuru yapacağı şehirde en az bir sene ikamet etmesi gerekmektedir. 

-Adayların askerlik ile ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir.

-Adayların toplumda kötü bir şöhret ile anılmaması gerekmektedir. 

-Adayların kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir.

-Adayların yüz kızartıcı bir suç işlememesi ve bir suçtan hüküm giymiş olmaması gerekmektedir. 

-Adayların silah taşımaya engel bir durumu bulunmaması gibi şartları taşıması gerekmektedir.

İlkokul mezunu olanlar bekçi olabilir mi?

2021 yılında bekçi olabilmek için en az lise veya dengi bir okuldan mezun olunması gerekmektedir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Yönetmeliğine göre bekçi alımlarında eğitim şartı İlkokulu bitirmek yazılı iken başka bir açıklamada ise “Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir” hükmü ile İçişleri Bakanlığı son alımlarda eğitim şartını “En az lise ya da dengi okul mezunu olmak” şeklinde değiştirmiştir. 

2021 yılında bekçilik başvurusu yapmak için gerekli evraklar 

Bekçilik başvurusu yapmak için gerekli olan evraklar şunlardır: 

-Yeni tip nüfus cüzdanı

-Sınav başvuru belgesi

-Mezun olunan okuldan diploma

-İkamet belgesi

-4 adet biyometrik fotoğraf

-Sağlık belgesi

-Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bekçi Maaşları Ne Kadar Oldu?Ilkokul Mezunları Bekçi Olabilir Mi?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemeksepeti neden çöktü? Motor kuryeler çalışmıyor mu? Yemeksepeti neden açılmıyor?
Yemeksepeti neden çöktü? Motor kuryeler çalışmıyor mu? Yemeksepeti neden açılmıyor?
Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? 1 Mart 2021 Pazartesi Kabine toplantısı tarihi ve saati
Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? 1 Mart 2021 Pazartesi Kabine toplantısı tarihi ve saati
Kabine toplantısı hangi tarihte düzenlenecek? Normalleşme sürecine ilk adım ne zaman atılacak, hangi gün başlayacak?
Kabine toplantısı hangi tarihte düzenlenecek? Normalleşme sürecine ilk adım ne zaman atılacak, hangi gün başlayacak?
Normalleşmenin konuşulacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular tartışılacak, yasaklar kalkacak mı?
Normalleşmenin konuşulacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular tartışılacak, yasaklar kalkacak mı?
Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası
Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası
Kuzgun Acar kimdir, nereli? Google Kuzgun Acar'ı neden Doodle yaptı?
Kuzgun Acar kimdir, nereli? Google Kuzgun Acar'ı neden Doodle yaptı?

Popüler Haberler

Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik yaşı ve oynadığı diziler
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 1 Mart 2021 Pazartesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 1 Mart 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Altın ne kadar oldu? 1 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 1 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim indirimli ürünler kataloğu 1 Mart 2021 Pazartesi indirim fırsatları
SGK sigorta primleri nedeni ile emekli olamayanlara müjdeli haberi verdi! Toplu ödeme yapılacak!
Exxen Hükümsüz dizisi ne zaman başlıyor? Hükümsüz konusu ve oyuncuları
Seksenler dizisinin yeni oyuncu kadrosu belli oldu
20 Mart 2020 Cuma kanalların güncel yayın akışları belli oldu. FOX TV, TRT 1, STAR TV, ATV, KANAL D, TV8 ve Show TV yayın akışı içerisinde yer alan programlar ortaya çıktı
Canlı hayvan kilo fiyatı ne kadar? Kurbanlık büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatları
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 1 Mart 2021 Pazartesi
Yüzleşme sunucusu kimdir? Oytun Erbaş kaç yaşında? nerelidir?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
1 Mart 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Star TV canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.