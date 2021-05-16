İleriki günlerde sel ve su baskınları yaşanabilir!

16 Mayıs 2021 Pazar 15:17
Bir süredir görmekte olduğumuz sıcak havalara veda etme vaktimiz geldi. Meteoroloji
genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre birçok bölge içerisinde şiddetli yağış
görülmesi bekleniyor. Haftaya başlayacak olan yağışların İstanbul, Edine, Bursa gibi birçok ili etkileyeceği düşünülüyor. Marmara Bölgesi, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış
a rastlanılacak. Yağışların şiddetli olması beklendiği gerekçesiyle sel
ve su baskınlarının da meydana gelebileceğinin altı çizildi.
Son Güncelleme: 16.05.2021 15:17
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