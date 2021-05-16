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İleriki günlerde sel ve su baskınları yaşanabilir!

Meteoroloji genel müdürlüğü, ileriki günlerde şiddetli yağışla karşılaşılabileceğini dile getirdi. Şiddetli yağışın Marmara ve birçok bölgeyi daha etkileyeceği duyuruldu.

16 Mayıs 2021 Pazar 15:17
İleriki günlerde sel ve su baskınları yaşanabilir!
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Bir süredir görmekte olduğumuz sıcak havalara veda etme vaktimiz geldi. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre birçok bölge içerisinde şiddetli yağış görülmesi bekleniyor. Haftaya başlayacak olan yağışların İstanbul, Edine, Bursa gibi birçok ili etkileyeceği düşünülüyor. Marmara Bölgesi, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışa rastlanılacak. Yağışların şiddetli olması beklendiği gerekçesiyle sel ve su baskınlarının da meydana gelebileceğinin altı çizildi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiSağanak Yağışşiddetli YağışSu BaskınıSel
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