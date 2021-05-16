İleriki günlerde sel ve su baskınları yaşanabilir!

Bir süredir görmekte olduğumuz sıcak havalara veda etme vaktimiz geldi.genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre birçok bölge içerisindegörülmesi bekleniyor. Haftaya başlayacak olan yağışların İstanbul, Edine, Bursa gibi birçok ili etkileyeceği düşünülüyor. Marmara Bölgesi, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindea rastlanılacak. Yağışların şiddetli olması beklendiği gerekçesiyleve su baskınlarının da meydana gelebileceğinin altı çizildi.