İlçede vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı! Pazara sırayla girdiler

Bilecik Pazaryeri ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarında son dönemlerde ilçede artan vakalar sebebiyle korona-virüse karşı yeni tedbirler alınmaya başlandı. Alınan tedbirler ile birlikte pazara yoğunluk olmaması amacıyla vatandaşlar 25'şer kişilik gruplar halinde alındı.

Pazara girmek isteyen vatandaşlar ilk önce ekipler tarafından ateşleri ölçülürken, diğer taraftan dezenfekte edildiler.

"HİÇBİR SORUN ÇIKARMADAN SIRALARINI BEKLİYORLAR"

Pazar giriş ve çıkışlarına barikatlar kurularak vatandaşlar belediye ekipleri tarafından içeri alındı ve ekipler gün boyu halk sağlığı için görev başında kontrollerde bulundular.

Pazarda basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Tekin, alınan bu tedbirlerin halk sağlığı için olduğunu ancak son dönemlerde vaka artışlarının olmasından dolayı tedbirlerin sıkılaştırıldığını ifade etti. Vatandaşların lokanta, kahve yoğun kullanılan umuma açık yerlerde daha tedbirli olmaları ve maske, mesafe kurallarına uymaları konusunda sürekli hatırlatmalar yapıldığını ve Pazar yerinde alınan önlemlerin ise vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Ayrıca İlçe halkı bu kuralların uygulanmasından memnun olduklarını belirten Başkan Tekin, ekiplere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

