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İlçede vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı! Pazara sırayla girdiler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarına ,İlçedeki vakaların artması sebebiyle yoğunluğu azaltmak ve kontrol altına almak amacıyla vatandaşlar 25'şer kişilik gruplar halinde alındı.

15 Kasım 2020 Pazar 12:58
İlçede vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı! Pazara sırayla girdiler
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Bilecik Pazaryeri ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarında son dönemlerde ilçede artan vakalar sebebiyle korona-virüse karşı yeni tedbirler alınmaya başlandı. Alınan tedbirler ile birlikte pazara yoğunluk olmaması amacıyla vatandaşlar 25'şer kişilik gruplar halinde alındı. 

Pazara girmek isteyen vatandaşlar ilk önce ekipler tarafından ateşleri ölçülürken, diğer taraftan dezenfekte edildiler. 


Pazar giriş ve çıkışlarına barikatlar kurularak vatandaşlar belediye ekipleri tarafından içeri alındı ve ekipler gün boyu halk sağlığı için görev başında kontrollerde bulundular.

"HİÇBİR SORUN ÇIKARMADAN SIRALARINI BEKLİYORLAR"

Pazarda basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Tekin, alınan bu tedbirlerin halk sağlığı için olduğunu ancak son dönemlerde vaka artışlarının olmasından dolayı tedbirlerin sıkılaştırıldığını ifade etti. Vatandaşların lokanta, kahve yoğun kullanılan umuma açık yerlerde daha tedbirli olmaları ve  maske, mesafe kurallarına uymaları konusunda sürekli hatırlatmalar yapıldığını ve Pazar yerinde alınan önlemlerin ise vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirtti. 

Ayrıca İlçe halkı bu kuralların uygulanmasından memnun olduklarını belirten Başkan Tekin, ekiplere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.



Son Güncelleme: 15.11.2020 12:58
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Anahtar Kelimeler:
BilecikPazaryeriKoronavirüs önlemi
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