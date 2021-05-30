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İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfreden Celal Şengör sosyal medyada gündem oldu

Prof. Dr. Celal Şengör, konuk olduğu bir Youtube programında Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı övmek isterken küfretti. Şengör, "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu p...... ya" ifadelerinden sonra sosyal medyada gündem oldu.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:39
İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfreden Celal Şengör sosyal medyada gündem oldu
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Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaş olduğu Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ilgili konuşurken kullandığı ifadelerle sosyal medyada gündem oldu.

Şengör, Ortaylı’nın kendi alanının dışında olan pek çok konularda da bilgi sahibi olduğunu ve entelektüel yapısını anlattığı sırada "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu p...... ya, bilmediği yok herifin. Vallahi billahi" ifadeleriyle herkesi şaşırttı.

Şaşkınlığını gizlemeye çalıştı

Programın sunucusu ise bu sözlerden sonra şaşkınlığını gülerek gizlemeye çalıştı.


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:39
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Celal şengör
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