İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfreden Celal Şengör sosyal medyada gündem oldu

Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaş olduğu Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ilgili konuşurken kullandığı ifadelerle sosyal medyada gündem oldu.

Şaşkınlığını gizlemeye çalıştı

Şengör, Ortaylı’nın kendi alanının dışında olan pek çok konularda da bilgi sahibi olduğunu ve entelektüel yapısını anlattığı sırada "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu p...... ya, bilmediği yok herifin. Vallahi billahi" ifadeleriyle herkesi şaşırttı.

Programın sunucusu ise bu sözlerden sonra şaşkınlığını gülerek gizlemeye çalıştı.