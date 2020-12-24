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İlber Ortaylı Orhan Pamuk ve Elif Şafak'ı Türkçe bilmedikleri gerekçesi ile eleştirdi!

Prof. Dr. İlber Ortaylı MEF Üniversitesi’nde katıldığı panelde Elif Şafak ve Orhan Pamuk'u Türkçe bilmedikleri nedeniyle eleştirdi. Türkler ancak Türk yazarı değiller diyen deneyimli profesör öğrencilerine tavsiye etmediğini açıkladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:08
İlber Ortaylı Orhan Pamuk ve Elif Şafak'ı Türkçe bilmedikleri gerekçesi ile eleştirdi!
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MEF Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan ve bir söyleşiye katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı Türkiye’deki pek çok yazar hakkında eleştirilerde bulundu. Ortaylı, Orhan Pamuk ve Elif Şafak’ın Türkçelerini eleştirerek Türkçe yazarı sayılmadıklarını açıkladı.

Panelde konuşmalar yapan İlber Ortaylı, Nobel Ödülü sahibi olan Orhan Pamuk’un Türkçe bilmediğini ve öğrencilerine de Orhan Pamuk okumamalarını söylediğini açıklayan Ortaylı, Pamuk’un Türkçesi’nin bozuk olduğunu ekledi.

Aynı şekilde Elif Şafak için de sözlerini sürdüren Ortaylı, Elif Şafak’ın da Türk yazarı sayılmadığını ve Türkçe bilmediğini açıkladı. Ortaylı, Şafak’In İngilizce dilinde yazdığını ve Türkçe bilmiyor olduğu sözlerini sürdürdü. Deneyimli profesör Orhan Pamuk için Türk yazarı olmadığını, Nobel için tebrik edilmesi gerektiğini ama Türkçe söz sonusu olduğunda bilmediğini açıkladı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:08
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Anahtar Kelimeler:
IlberortaylıOrhanpamukElifşafak
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