İlber Ortaylı Orhan Pamuk ve Elif Şafak'ı Türkçe bilmedikleri gerekçesi ile eleştirdi!

MEF Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan ve bir söyleşiye katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı Türkiye’deki pek çok yazar hakkında eleştirilerde bulundu. Ortaylı, Orhan Pamuk ve Elif Şafak’ın Türkçelerini eleştirerek Türkçe yazarı sayılmadıklarını açıkladı.
Aynı şekilde Elif Şafak için de sözlerini sürdüren Ortaylı, Elif Şafak’ın da Türk yazarı sayılmadığını ve Türkçe bilmediğini açıkladı. Ortaylı, Şafak’In İngilizce dilinde yazdığını ve Türkçe bilmiyor olduğu sözlerini sürdürdü. Deneyimli profesör Orhan Pamuk için Türk yazarı olmadığını, Nobel için tebrik edilmesi gerektiğini ama Türkçe söz sonusu olduğunda bilmediğini açıkladı.
Son Güncelleme: 24.12.2020 00:08