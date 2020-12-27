İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için "Maşallah şuna bak" dedi!
Prof. Dr. İlber Ortaylı, güzel sunucu Cansu Canan tarafından sunulan programa konuk olarak katıldı. Programın sonunda canlı yayının sonlandığını sanan Ortaylı, Cansu Canan için "Maşallah şuna bak" sözlerini kullandı...
27 Aralık 2020 Pazar 16:32
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Sunucu Cansu Canan Özgen’in, sosyal medya uygulaması İnstagram üzerinden yaptığı canlı yayına Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk olarak katıldı. Program kapsamında Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtlayan Ortaylı, canlı yayının sonunda söylediği sözler ile duyan herkesi şaşırttı.
Canlı yayının sonunda Cansu Canan Özgen, İlber Ortaylı’ya katılımı için teşekkür ettikten sonra Ortaylı yayının bittiğini sanarak “maşallah şuna bak” dedi. Ortaylı’nın bu sözlerini duyan Cansu Canan Özgen ise gülerek tepki gösterdi. İlber Ortaylı’nın bu sözleri sosyal medya üzerine paylaşılırken, birçok kullanıcı Ortaylı’nın bu sözleri kötü niyetli söylemediğini düşündüklerini ifade etti. İşte İlber Ortaylı'nın canlı yayına yansıyan o sözleri...
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