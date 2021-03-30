İl il koronavirüs renk kodu haritası ve risk haritası

Kademeli normalleşme sürecinde Türkiye'nin koronavirüs vaka sayıları haritası her hafta, koronavirüs renk haritası ise 2 haftada bir güncellenmekte. Ülkemizde düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak gruplandırılarak renklere ayrıldı ve uygulanacak olan kısıtlamalar buna göre belirlendi. 1 Mart 2021 tarihinde başlayan kademeli normalleşme sürecinde, yeni renk kodu haritası belli oldu.

Koronavirüs renk kodu haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en son 13-19 Mart 2021 güncel korona virüs risk haritası verilerini yayınlamıştı. İki haftada bir güncellenen illerin renk kodu haritası 29 Mart 2021’de güncellendi.

Güncel renk kodu haritası

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 20-26 Mart 2021 risk haritasına göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de içinde olduğu 58 il, çok yüksek risk grubu olan kırmızı renk kategorisi içinde yer aldı. Daha önce mavi renkle düşük risk kategorisinde bulunan Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki renkleri değişti. Yeni açıklanan haritaya göre, sadece Şınak'ın rengi düşük riski grubunda yani mavi renkte kaldı.

Marmara Bölgesindeki bütün şehirler kırmızı renk olurken, Ege Bölgesi'nde sarı renkle orta risk grubundaki Uşak, turuncu renkle yüksek risk grubunda Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar haricindeki şehirler kırmızı renkli çok yüksek riskli grupta yer aldı. Akdeniz Bölgesi'nde turuncu renkle yüksek risk grubunda bulunan Burdur, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay haricindeki şehirler kırmızı renk oldu.

İç Anadolu Bölgesinde sadece Kırşehir turuncu renkle yüksek risk grubunda olurken, geriye kalan bütün şehirler çok yüksek risk grubunda sayıldı.

Karadeniz Bölgesinde bulunan bütün şehirler kırmızı renkte olurken, Doğu Anadolu Bölgesinde Kars, Ağrı, Tunceli ve Bingöl turuncu renkli yüksek risk grubunda, Hakkari, Van, Bitlis, Muş sarı renkli orta risk grubunda, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Malatya ise kırımızı renkli çok yüksek riskli şehirler olarak sayıldı.

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise mavi renkli düşük riskli tek il Şınak oldu. Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin sarı renkli orta risk grubunda, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman ise kırmızı renkle çok yüksek riskli grupta sayıldı.

Renk kodlarının dağılımı

100 ve üstü Çok Yüksek Riskli( Kırmızı )

36 - 100 arası Riskli( Turuncu )

11 - 35 arası Orta Riskli( Sarı )

10 ve altı Düşük Riskli(Mavi)

Şehirlerin renk kodları nasıl belirlenir?

Renk kodları, şehirlerdeki vaka sayılarındaki ortalamalar dikkate alınırken, ayrıca şehirdeki hastaneye yatış oranları, hastane yatak sayısı gibi pek çok etkene bakılarak şehirlerin renkleri belirleniyor.

İllerin haftalık vaka sayıları belli oldu

Bakan Koca, 13-19 Mart tarihleri arasında illere göre her 100bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Haftalık korona virüs vaka sayısı her 100bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100bin kişide en çok korona virüs vakası görülen şehirler oldu. Haftalık verilere göre Şınak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100bin kişide en az korona virüs vakası görülen şehirler oldu. Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." Sözlerini söyledi.

Vaka sayılarında artış ve düşüş olan iller

100binde görülen korona virüs vaka sayılarına göre geçen haftaya kıyasla 58 şehirde artış olurken, 23 şehirde vaka sayıları azalma görüldü. Vaka sayılarında artış olan şehirler şöyle;

Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edine, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Vaka sayıları geçen haftaya göre, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şınak, Trabzon'da ise azalış gerçekleşti.

100binde en fazla vaka sayısının görüldüğü Samsun, geçen haftayla kıyaslandığında da en fazla vaka artışının olduğu şehir oldu. Bu ilde 100binde görülen vaka sayısı bir haftada 110,17 oranında arttı. Geçen haftadan bugüne Samsun'dan sonra en fazla artışın gerçekleştiği şehirler Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

Sakarya, Ordu, Rize, Burdur ve Bitlis, bir hafta içinde 100binde görülen vaka sayısı en fazla azalan şehirler olarak belirlendi.