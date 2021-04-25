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İkizdere'de köylüler Cengiz İnşaat'a karşı direniyor

Rize’nin İkizdere ilçesinde taş ocağı açma girişimlerine karşı halk ayaklandı. Taş ocağı yapılmasını istemeyen köylülere jandarma müdahale etti.

25 Nisan 2021 Pazar 20:07
İkizdere'de köylüler Cengiz İnşaat'a karşı direniyor
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Cengiz inşaat, son yıllarda Türkiye’nin en zengin inşaat firmaları arasına girmeyi başardı. Cengiz inşaatın sahibi olan Mehmet Cengiz, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın köylüsü olarak dikkat çekiyor. Cengiz inşaat son olarak Rize’nin İkizdere ilçesinde taş ocağı açma girişimlerinde bulunuyor. Bölgedeki insanlar orada taşocağı açılmasını istemiyor.

Taş Ocağı İstenmiyor

Bundan dolayı köylüler direnmeye başladı. Bölge halkının direnişine jandarmadan sert müdahale geldi. O bölgede birçok kadın bir araya geldi. Jandarmanın müdahalesi sonucunda bir kadın fenalaşarak yere düştü. Direnen köylülerden birisi protesto hakkının yeterli olmadığını ve bir şeyler yapılması gerektiğini ifade etti. Köylüler doğanın yok olmasını istemiyor. Uzun bir süredir Türkiye’nin su kaynakları tükenmeye başladı. Bu şekilde doğa talan edilmeye devam edilirse Türkiye uzun yıllar suya hasret bir ülke olarak kalacak.




Son Güncelleme: 25.04.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
Rizeİkizdere
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