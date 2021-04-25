İkizdere'de köylüler Cengiz İnşaat'a karşı direniyor

Taş Ocağı İstenmiyor

Cengiz inşaat, son yıllarda Türkiye’nin en zengin inşaat firmaları arasına girmeyi başardı. Cengiz inşaatın sahibi olan Mehmet Cengiz, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın köylüsü olarak dikkat çekiyor. Cengiz inşaat son olarak’ninilçesinde taş ocağı açma girişimlerinde bulunuyor. Bölgedeki insanlar orada taşocağı açılmasını istemiyor.

Bundan dolayı köylüler direnmeye başladı. Bölge halkının direnişine jandarmadan sert müdahale geldi. O bölgede birçok kadın bir araya geldi. Jandarmanın müdahalesi sonucunda bir kadın fenalaşarak yere düştü. Direnen köylülerden birisi protesto hakkının yeterli olmadığını ve bir şeyler yapılması gerektiğini ifade etti. Köylüler doğanın yok olmasını istemiyor. Uzun bir süredir Türkiye’nin su kaynakları tükenmeye başladı. Bu şekilde doğa talan edilmeye devam edilirse Türkiye uzun yıllar suya hasret bir ülke olarak kalacak.