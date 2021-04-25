İkizdere'de köylüler Cengiz İnşaat'a karşı direniyor

Taş Ocağı İstenmiyor
Bundan dolayı köylüler direnmeye başladı. Bölge halkının direnişine jandarmadan sert müdahale geldi. O bölgede birçok kadın bir araya geldi. Jandarmanın müdahalesi sonucunda bir kadın fenalaşarak yere düştü. Direnen köylülerden birisi protesto hakkının yeterli olmadığını ve bir şeyler yapılması gerektiğini ifade etti. Köylüler doğanın yok olmasını istemiyor. Uzun bir süredir Türkiye’nin su kaynakları tükenmeye başladı. Bu şekilde doğa talan edilmeye devam edilirse Türkiye uzun yıllar suya hasret bir ülke olarak kalacak.
Son Güncelleme: 25.04.2021 20:07