İkiz kardeşler dehşet saçtı! Oğlu öldü, baba şans eseri hayatta kaldı

Narlıdere ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ikiz kardeşler borçlu oldukları Süleyman Fırat Can ve babasını silahla vurdu. Saldırı sırasında Süleyman Fırat Can hayatını kaybederken, baba Muzaffer Can ölü taklidi yaparak hayatta kaldı.

Olay, 2 Kasım tarihinde Narlıdere ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddaya göre 28 yaşındaki Süleyman Fırat Can, Serkan B. aracılığıyla düğün salonu kiralamak için işletme sahipleri Harun-Hakan İ. İle görüştü.

Parasını geri istedi

Düğün salonunun kurşunlanması üzerine kiralamaktan vazgeçen S.Fırat Can, verdiği 30 bin lirayı geri istedi. İkiz kardeşler masrafları bahane ederek paranın yalnızca bir kısmını ödeyebileceklerini belirterek S.Fırat Can’ı salondan kovdu.

Oğlu hayatını kaybetti, baba şans eseri hayatta

Konuyu çözmek için babası Muzaffer Can ile tekrar buluşmaya giden S.Fırat Can, ikiz kardeşler ve arkadaşlarının silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet etmesi nedeniyle Süleyman Fırat Can olay yerinde hayatını kaybederken, baba Muzaffer Can ise ölü taklidi yaparak hayatta kaldı. Olay sonrasında ikiz kardeşler Harun-Hakan İ. ve arkadaşları Emre D. polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

‘’En ağır cezayı almalarını istiyorum’’

Olayda oğlunu kaybeden ve eşi yaralanan anne Dilek Can, oğluna bunu yapanların en ağır cezayı almalarını istediğini dile getirdi.