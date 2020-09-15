İkiz kardeşiyle oynadığı sırada aydınlatma direği düşen çocuk hayatını kaybetti

Anavutköy’de ikiz kardeşiyle parkta oynayan 10 yaşındaki G.K.’nin üzerine elektrik direği devrildi.
Anavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde yaşanan olayda G.K.’nın üzerine, ikiz kardeşi ile oyun oynadığı sırada güneş paneli yerleştirilen aydınlatma direği devrildi. Direğin altında kalan G.K. başından ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.
İlk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen G.K. bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 15.09.2020 21:01
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