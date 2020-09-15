İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

İkiz kardeşiyle oynadığı sırada aydınlatma direği düşen çocuk hayatını kaybetti

Arnavutköy'deki bir parkta ikiz kardeşiyle oyun oynayan 10 yaşındaki G.K.'nın üzerine aydınlatma direği düştü. Aldığı darbe sonucunda ağır yaralanan G.K. hayatını kaybetti.

15 Eylül 2020 Salı 21:01
İkiz kardeşiyle oynadığı sırada aydınlatma direği düşen çocuk hayatını kaybetti
Takip Et:

Anavutköy’de ikiz kardeşiyle parkta oynayan 10 yaşındaki G.K.’nin üzerine elektrik direği devrildi.


Anavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde yaşanan olayda G.K.’nın üzerine, ikiz kardeşi ile oyun oynadığı sırada güneş paneli yerleştirilen aydınlatma direği devrildi. Direğin altında kalan G.K. başından ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

İlk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen G.K. bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 15.09.2020 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaArnavutköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın oturduğu lüks villayı 125 milyon TL'ye sattı
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın oturduğu lüks villayı 125 milyon TL'ye sattı
Şarjı bittiği bahanesiyle 2 bin TL değerindeki telefonu alıp kaçtı
Şarjı bittiği bahanesiyle 2 bin TL değerindeki telefonu alıp kaçtı
Amazon Prime Türkiye'de!
Amazon Prime Türkiye'de!
Aydın'da bir kadın kendisini taciz eden kişiyi bıçakladı
Aydın'da bir kadın kendisini taciz eden kişiyi bıçakladı
Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti
Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti
Çocukların parkta ki oyunu acı bitti! İkiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti
Çocukların parkta ki oyunu acı bitti! İkiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2020
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim yerleri
15 Eylül 2020 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 15 Eylül 2020 Salı Koronavirüs sonuçları
Türkiye’de bayilik veren marketler hangileridir? 2020
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim seti hangi ilde?
Kaç tane yatay geçiş başvuru hakkı var? Kaç tane üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapabilir?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları
2019 Yılı Bekçi Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Bekçi Alımı Yazılı Sınavı Tarihi Belli Oldu mu?
Halkbank hesap açma belgeleri ve işlemleri
Kuaförüm Sensin yeni hafta fragmanı yayınlandı! Yarışmacı ve jüri üyeleri neden ağladı?
Bim 17 Ağustos 2020 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
18 Mart Çanakkale Şiirleri 2-3-4 Kıtalık Kısa ve Uzun Şiirler
Hırdavat malzemeleri bayilik veren firmalar
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Eylül 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Sefirin Kızı 19. bölümde ne oldu? Dizinin 20. bölüm fragmanı
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yasak Elma 76. bölümde ne oldu? 77. bölüm fragmanı!
Güncel gümüş fiyatları 15 Eylül 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.