İkitelli Çevre Sanayi Sitesi’nde yangın paniği

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi’ndeki bir kimyasal madde üretiminin yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale eden bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan çevredeki diğer binalara yangının sıçramaması için büyük önlemler alınıyor.
30 dükkanı sardı
Kimyasal ve yanıcı maddeler nedeniyle etkisini kısa sürede arttıran yangının sitedeki 30 dükkanı sardığı bildirildi. 61 araç ve 140 personelle müdahale edilen yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Son Güncelleme: 01.09.2021 11:16