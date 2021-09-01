İkitelli Çevre Sanayi Sitesi’nde yangın paniği

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi’ndeki bir kimyasal madde üretiminin yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale eden bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan çevredeki diğer binalara yangının sıçramaması için büyük önlemler alınıyor.

30 dükkanı sardı

Olay yerine yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale etmeye başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken çevre ilçelerden destek ekipler gönderiliyor.

Kimyasal ve yanıcı maddeler nedeniyle etkisini kısa sürede arttıran yangının sitedeki 30 dükkanı sardığı bildirildi. 61 araç ve 140 personelle müdahale edilen yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.