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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi’nde yangın paniği

İstanbul İkitelli’deki Çevre Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Kimyasal maddelerin olduğu bir binada çıkan yangında bir kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

01 Eylül 2021 Çarşamba 11:16
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi’nde yangın paniği
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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi’ndeki bir kimyasal madde üretiminin yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale eden bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan çevredeki diğer binalara yangının sıçramaması için büyük önlemler alınıyor.

Olay yerine yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale etmeye başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken çevre ilçelerden destek ekipler gönderiliyor.

30 dükkanı sardı

Kimyasal ve yanıcı maddeler nedeniyle etkisini kısa sürede arttıran yangının sitedeki 30 dükkanı sardığı bildirildi. 61 araç ve 140 personelle müdahale edilen yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.


Son Güncelleme: 01.09.2021 11:16
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Anahtar Kelimeler:
YangınIkitelliSanayi
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